Komşuda sıcaklık fena! Yunanistan 55 dereceyi gördü!

Yunanistan Akropolis tepesinde sıcaklık 55 dereceyi gördü. Yangınlarla mücadele eden Avrupa hava sıcaklıklarıyla da kavruluyor.

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Yunanistan'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Ülke genelinde 6 gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yer yer 46 derecenin üzerine çıktı. Başkentin Attika bölgesinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde, tarihi Akropolis tepesinde ve şehir merkezindeki Omonia Meydanı'nda 55 derece ölçüldü.

Yunanistan'ı son günlerde etkisi altına alan sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji yetkilileri, ülkede 6 gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yer yer 46 derecenin üzerine çıktığını belirterek, halkı aşırı sıcaklara karşı uyardı.

Başkent Atina'nın yer aldığı Attika bölgesinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde kaydedilirken, Atina'da tarihi Akropolis tepesinde ve şehir merkezindeki Omonia Meydanı'nda sıcaklık 55 derece ölçüldü.

Hava tahminlerine göre, ülke genelinde etkisini sürdürmesi beklenen sıcaklığın, özellikle Thessalya ve Epir bölgeleri ile Orta Ege'de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Atina Tabipler Derneği, aşırı sıcakların rutubetli ve iyi havalandırılmayan ortamlarda insan sağlığı için ciddi tehdit oluşturabileceğine dikkati çekerek, vatandaşlara kendi önlemlerini almaları çağrısında bulundu. Uzmanlar kronik hastalığı olanları ve yaşlıları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.