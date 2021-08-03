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Orman yangınında alevler tüm yöreyi sardı! Çökertme'yi 'Deli Memet' denilen rüzgar yaktı

MUĞLA'nın Bodrum ve Milas ilçeleri arasında kalan bölgede bulunan Çökertme yöresindeki alevler rüzgarla birlikte yayıldı. Yöresel tabirle 'Deli Mehmet' adlı rüzgarın yangını büyüttüğü belirtildi.

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Orman Genel Müdürü Karacabey, 6 günde Türkiye'nin farklı illerinde çıkan toplam 144 orman yangınının 134'ünün kontrol altına alındığını, 5 ilde devam eden 10 yangın için mücadelelerin sürdüğünü bildirdi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yaptığı yazılı açıklamada, tüm yangın ekipleriyle son ateş sönene kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Pek çok noktada aynı anda başlayan ve henüz kontrol altına alınmayan Antalya Manavgat ve Marmaris yangınlarında maalesef can ve mal kayıpları yaşandığını belirten Karacabey, "Antalya'da 2, Muğla'da 5, Adana, Isparta'da ve Denizli'de birer olmak üzere, devam eden 10 orman yangını için toplam 16 su atan, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin 200 personelimiz görev yapıyor." bilgisini verdi.

Çökertmeyi 'Deli Mehmet' rüzgarı yaktı 

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre, Çökertme’deki alevlerin söndürülememesinin en büyük nedeni olarak ise birkaç gündür hissedilen denizden esen ‘meltem’in yerini nereden estiği belli olmayan yöresel tabirle ‘Deli Memet’ adlı rüzgâra bırakması gösteriliyor.

Her yönden esen ‘Deli Memet’ rüzgârının yangını karıştırması nedeniyle bütün koy alevlerle kaplandı. Çökertme Koyu’nda 3 uygulama noktası oluşturan jandarma ekipleri ise, sadece söndürme amaçlı araçlar ve su tankerlerinin bölgeye geçişine izin veriyor.

Kıyı şeridindeki tüm turizm tesisleri ve plajlar ise kapatıldı. Plaj işletmecisi Aykut Güney, 10 Ağustos’a kadar büyük işletmelerin randevularını iptal ettiğini söyledi.

'İçimizden yangın sönmeyecek' 

Manavgat’ı küle çeviren cehennem alevlerinin arkasında bıraktığı enkaz yürekleri dağlıyor. Yangında evi tamamen yanan Hatice Korkmaz, ‘Elimiz, kolumuz bağlı, evimizin yanışını izledim. Ev yandıkça ben bağırdım. Bağıra, bağıra, evimin yanışını izledim’ diyerek çaresizliğini dile getirdi. 

Manavgat’ta altı gündür süren yangının arkasında bıraktığı enkaz yürekleri yakıyor. Yangının vurduğu köylerden Oymapınar, Dikmen, Sırtköy ve Bucakşeyhler köylerinde taş üstünde taş kalmamış. Dikmen köyünde parktan, çay bahçesine, evlerden, marketlerden geriye sadece demir yığınları kaldı. Oymapınar’da da çoğu evden sadece geriye harabe kalırken, köy sakinlerinden Hatice Korkmaz’ın söyledikleri aslında çaresizliği özetliyor: “Evi olmayanın neyi olur?”

Manavgat’taki yangının altıncı gününde, kontrol altına alınan yerlere gidildikçe dehşetin ne kadar büyük olduğu görülüyor. Sadece ormanları değil, evleri ve umutları da yıkan yangın, gerisinde büyük bir demir enkazı bırakıyor. Çünkü yangının kül ettiği bölgelerde sağlam kalan tek şey demir yığınları.

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