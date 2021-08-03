Diriliş Ertuğrul'un Korkut Bey'i Hüseyin Özay 62 yaşında yaşamını yitirdi

Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Korkut Bey' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan usta oyuncu Hüseyin Özay, 62 yaşında hayatını kaybetti.

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TRT 1 ekranlarında yayına girdiği döneme damgasını vuran ve dünyanın

birçok farklı ülkesinde ilgi yağmuruna tutulan Diriliş Ertuğrul'un

ustasından yasa boğan haber geldi. Dizide Korkut Bey karakteriyle izleyenleri kendine hayran bıraktıran Hüseyin Özay yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Üzücü haberi duyuran ses sanatçısı Onur Akay, "Ortaköy'de komşum olan usta oyuncu Hüseyin Özay'ı kaybettik. Kendisi ile zaman zaman çok güzel sohbetlerimiz oluyordu. Onu, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Korkut Bey' olarak izlemiştik. 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde ise kötü karakter rolüyle herkesin dikkatini çekmişti" açıklamasını yaptı.

Diriliş Ertuğrul'daki oyunculuk tecrübesinin yanı sıra Sen Anlat Karadeniz,

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kurtlar Vadisi Pusu ve Ezel gibi dizi projelerinde de performans sergileyen efsane ismin cenazesinin, 4 Ağustos Çarşamba

tarihinde öğle namazı sonrası toprağa verileceğinin bilgisine ulaşıldı.

Diriliş Ertuğrul'un Korkut Bey'i Hüseyin Özay Kimdir?

Hayata gözlerini yummasının ardından hem sanat camiasından tanınmış

isimleri hem de hayranlarını derinden sarsan Hüseyin Özay, seslendirme

sanatçısı unvanıyla mesleğe TRT’de başlamıştır. Birçok tiyatro, sinema ve dizi ve filmde seyircisinin karşısına geçen Diriliş Ertuğrul oyuncusu Hüsey Özay, yabancı beyaz perde projelerinde de seslendirmeler yapmıştı.