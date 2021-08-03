BIST 1.403
DOLAR 8,32
EURO 9,89
ALTIN 484,01
HABER /  EKONOMİ

3 Ağustos altın fiyatları! Altının gram fiyatı 484 lira seviyesinden işlem görüyor

3 Ağustos altın fiyatları! Altının gram fiyatı 484 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini üst üste üçüncü güne taşımasının ardından 484,1 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 liradan satılıyor.

Abone ol

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 487 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 795 lira

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlayarak 482,9 lira ile 7 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 484,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.810 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD tahvillerine yönelik artan talebin altının ons fiyatını baskıladığını kaydederek, dolar kurundaki gerilemenin de yurt içinde altın fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu bildirdi.

Bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.800 dolar seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yangınla ilgili sözleri olay olmuştu Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'den yeni açıklama
Yangınla ilgili sözleri olay olmuştu Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'den yeni açıklama
Mehmet Metiner çay atılmasını yerden yere vurdu: Reis’e çay paketleri attırmak hangi akla hizmettir?
Mehmet Metiner çay atılmasını yerden yere vurdu: Reis’e çay paketleri attırmak hangi akla hizmettir?
Kuveyt Türk'ten görüntülü görüşmeyle müşteri olanlara özel kampanya
Kuveyt Türk'ten görüntülü görüşmeyle müşteri olanlara özel kampanya
İstanbul'da hırsız yaptırdığı dövmeyle kıskıvrak yakalandı! İşte dövmesi...
İstanbul'da hırsız yaptırdığı dövmeyle kıskıvrak yakalandı! İşte dövmesi...
Kayıp Belaruslu aktivist, parkta ağaca asılı bulundu
Kayıp Belaruslu aktivist, parkta ağaca asılı bulundu
Türkiye ile ABD arasında Sezgin Baran Korkmaz çekişmesi
Türkiye ile ABD arasında Sezgin Baran Korkmaz çekişmesi
Konya'da 7 kişiyi öldüren zanlı Bozkır ilçesi civarında didik didik aranıyor
Konya'da 7 kişiyi öldüren zanlı Bozkır ilçesi civarında didik didik aranıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İspanya'ya yangınla mücadeledeki desteği için teşekkür etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İspanya'ya yangınla mücadeledeki desteği için teşekkür etti
Otomobil ve ticari araç satışları temmuz ayında sert düştü
Otomobil ve ticari araç satışları temmuz ayında sert düştü
Mehmet Özeren hangi partiden Mehmet Özeren kimdir aslen nereli?
Mehmet Özeren hangi partiden Mehmet Özeren kimdir aslen nereli?