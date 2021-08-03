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Kayıp Belaruslu aktivist, parkta ağaca asılı bulundu

Kayıp Belaruslu aktivist, parkta ağaca asılı bulundu

UKRAYNA'da dünden bu yana kayıp olan Belaruslu aktivist Vitaliy Shishov, evinin yakınlarındaki bir parkta ağaca asılı halde ölü bulundu. Polis, hem intihar hem de cinayet soruşturması yürüteceğini duyurdu.

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Ukrayna’da dünden bu yana kayıp olan Belarus Evi Derneği Başkanı Vitaly Shishov, başkent Kiev'deki evinin yakınlarındaki bir parkta ölü bulundu. Dün sabah saatlerinde evinden koşu yapmak için çıkan ve bir daha dönmeyen Shishov için polis köpeklerinin de katılımı ile gerçekleştirilen arama çalışmaları, muhalif dernek başkanının cansız bedenine ulaşılması ile sona erdi.

İntihar süsü verilmiş cinayet
Kiev polisi bu sabah yayınladığı açıklamada, Belaruslu aktivistin parkta ağaca asılı şekilde ölü bulunması nedeniyle olaya ilişkin hem cinayet hem de intihar soruşturması yürütüleceğini duyurdu. Polis intiharın yanı sıra intihar süsü verilmiş cinayet dahil her türlü ihtimali değerlendireceklerini bildirdi.

Öte yandan Ukrayna medyasına yansıyan haberlerde, Shishov'un cep telefonundan kaybolduğu gün birkaç arama yapıldığı, karşı tarafın açmasının hemen ardından ise aramanın sonlandırıldığı öne sürüldü.

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