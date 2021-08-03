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ALES 2 başvuruları başladı ÖSYM tarihleri duyurdu

ALES 2 başvuruları başladı ÖSYM tarihleri duyurdu

ALES/2 başvuru kılavuzu yayınlandı. ÖSYM ALES başvurularının 3-11 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

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ÖSYM Başkanı Aygün: "19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2021-ALES/2 başvuru kılavuzu sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 3–11 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim."

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Eylül'de uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 11 Ağustos'a kadar sınava başvurabilecek.

Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.

Adaylar, 19 Eylül'de yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

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