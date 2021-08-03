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Mehmet Özeren hangi partiden Mehmet Özeren kimdir aslen nereli?

Mehmet Özeren hangi partiden Mehmet Özeren kimdir aslen nereli?

Türkiye'nin dört bir yanında ciğerlerimizi yakan yangınlar devam ederken belediye başkanlarından yardım çığlıkları ve açıklamalar ard arda geliyor. Son olarak Bodrum Gündoğmuş'ta çıkan yangın hakkında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Özeren ilginç açıklamalarda bulundu. Peki kimdir Mehmet Özeren, aslen nereli, hangi partiden?

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Türkiye'nin ciğerlerini yakan yangınlar yurdun dört bir yanında etkili olmaya devam ederken hem sosyal medyadan hem de ekranlardan yardım çığlıkları da artıyor. Yangının etkisinin devam ettiği Bodrum'dan gelen haberler ise hala kötü. Son olarak bölgedeki yangınlar hakkında konuşan Göndoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, tepki çeken açıklamalarda bulundu. Peki Mehmet Özeren kimdir, aslen nereli, ne dedi, yangın açıklaması nedir?

Mehmet Özeren ne dedi: AK Partili Antalya Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'nin yangınlarda evi yananlara yönelik açıklamaları tepki çekti. 

Özeren, evi yananlara TOKİ tarafından 20 yıl ödemeleri kaydıyla evler yapılacağını söyledi ve “Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli, istedikleri şekilde evler yapılacak. Evi eski olan vatandaşlar, ‘keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler” ifadelerini kullandı. 

Mehmet Özeren, 1964 de Gündoğmuş merkezde doğdu.

İlk, ortaokul ve liseyi Gündoğmuş’ta okudu. 9 Eylül Üniversitesi’ne bağlı Manisa E.Y.O’nu ve Eskişehir AÖF. İktisat Bölümünü bitirdi.

24 Yıl Eğitimci ve idareci olarak devlet hizmetinde görev yaptı.

2009‘da Ak Parti‘den Gündoğmuş Belediye Başkanı olarak başladığı göreve 2014’te tekrar seçildi.

Mehmet Özeren evli ve 3 erkek çocuk babasıdır.

Mehmet Özeren, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Antalya Gündoğmuş Belediye Başkan seçilmiştir.

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