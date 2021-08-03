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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İspanya'ya yangınla mücadeledeki desteği için teşekkür etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İspanya'ya yangınla mücadeledeki desteği için teşekkür etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'le telefonda görüşerek, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye iki yangın söndürme uçağı göndererek vereceği destek için teşekkürlerini iletti.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve İspanyol mevkidaşı Albares telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Bakan Çavuşoğlu'nun, Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Türkiye'ye sağladığı yardımlar için İspanya'ya teşekkür ettiği bildirildi.

Çavuşoğlu ayrıca Twitter'dan da Albares'e ve Türkiye'ye bir yangın söndürme uçağı gönderecek Hırvatistan'ın Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman'a, ülkelerinin gösterdiği dostluk, dayanışma ve destek için teşekkür etti.

İspanya ve Hırvatistan'dan yangın söndürme uçağı desteği

AB Komisyonu, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için 3 yangın söndürme uçağı gönderileceğini bildirmişti.

Komisyondan yapılan açıklamada, Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdiği, acil karşılık olarak AB Komisyonunun, Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağının, İspanya'dan 2 Canadair uçağının gönderilmesi için harekete geçtiği belirtilmişti.

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