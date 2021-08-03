Türkiye ile ABD arasında Sezgin Baran Korkmaz çekişmesi

Wall Street Journal, Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için Türkiye ve ABD'nin çekiştiğini yazdı.

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WSJ, Korkmaz'ın iadesi için Türkiye ile ABD arasında çekişme olduğunu yazdı. Haberde, ABD'de yargılanırsa Korkmaz'ın Türk hükümeti ile ilgili yolsuzluk iddialarında bulunabileceği belirtildi.

ABD merkezli ekonomi ve finans gazetesi olan Wall Street Journal, Avusturya'da tutuklu olan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi tartışmasının ABD ve Türkiye ilişkilerine daha çok zarar verebileceğini kaleme aldı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre 'ABD ve Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için mücadele içinde' başlığını taşıyan makalede iki ülkenin de Korkmaz'ın iadesi için uğraştığı vurgulandı.

Haberde Korkmaz'ın, 'ABD'de yargılanması halinde Türkiye'deki hükümet ile ilgili yolsuzluk iddialarında bulunabileceği, bunun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında Türkiye'nin imajını düzeltme çabalarına zarar verebileceğini' öne sürüldü.

"Erdoğan zaten zorluk çeken bir ekonomi, düşen anket sonuçları ve üst düzey hükümet yetkililerine yöneltilen yolsuzluk suçlamalarıyla başa çıkmaya çalışıyor" denilen haberde Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin Korkmaz'a yönelik iade talebi yüzünden daha çok zarar görebileceği aktarıldı.

Hakkındaki kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle kırmızı bültenle aranan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'nin talebi üzerine 19 Haziran'da Avusturya'da yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Korkmaz'ın tutukluluk süresi 22 Eylül'e kadar uzatıldı.

ABD'nin Utah eyaletinde görülen davada Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortaklığı yaptığı Kingston Kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzgyan) vergi bağlantıları ile Amerikan Vergi Dairesi'ni (IRS) dolandırarak elde ettikleri paraları akladıkları iddiaları inceleniyor.

Korkmaz hakkındaki iddiaları reddediyor. Kingston Kardeşler ise suçlarını kabul ettikleri için şu an hapiste.

Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde Türkiye Araştırmaları Programı'nın direktörü olarak görev yapan Soner Çağatay, gazeteye yaptığı yorumda Korkmaz'ın yargılanmasının, 'Türkiye'nin imajını yatırım yapılabilir bir ülke olarak düzeltmeye çalışan Erdoğan için büyük bir kabus olabileceğini' dile getirdi.