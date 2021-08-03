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Kuzey Makedonya'da orman yangını

Kuzey Makedonya'da orman yangını

Kuzey Makedonya'nın doğusunda bulunan Koçana şehrinin dağlık kesimlerinde orman yangını çıktı.

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Kuzey Makedonya'nın doğusunda bulunan Koçana şehrinin dağlık kesimlerinde farklı mevkideki yangınlar, şehir merkezini tehdit ediyor.

Başkent Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki şehirde yangınların rüzgarın da etkisiyle bazı evlere sıçradığı görülüyor.

Koçana Belediye Başkanı Nikolço İliev, şehrin üç taraftan da tehlike altında olduğunu ifade ederek, yangının söndürülmesi için kurumlardan yardım talebinde bulundu.

En kritik durumdaki şehir "Koçana"

Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski de ülke genelindeki yangınlarla ilgili bilgi aldığını söyledi.

Gün içinde yaklaşık 170 ordu mensubunun yangınlara müdahale çalışmalarına katıldığını belirten Pendarovski, helikopterlerin sabah saatlerinden itibaren yangından en çok etkilenen Koçana şehrine müdahale edeceklerini dile getirdi.

Öte yandan Kuzey Makedonya Kriz Yönetimi Merkezinden (CUK) yapılan açıklamada, ülke genelinde birkaç yangın noktası bulunduğu, en kritik durumdakinin ise Koçana'da olduğu açıklandı.

KAYNAK: AA

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