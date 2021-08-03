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İstanbul'da hırsız yaptırdığı dövmeyle kıskıvrak yakalandı! İşte dövmesi...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da hırsız yaptırdığı dövmeyle kıskıvrak yakalandı! İşte dövmesi...

İSTANBUL'da 3 farklı yerden hırsızlık yapan şüpheli, elindeki ‘Canım Annem’ dövmesi yüzünden yakayı ele verdi.

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26 Haziran Cumartesi ve 5 Temmuz Pazartesi tarihleri arasında Şişli’de 3 ayrı evden hırsızlık yapan şüphelilere yönelik polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartman ve çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Hırsızların eşkallerini belirleyen ekipler zanlılardan birinin elindeki ‘Canım Annem’ dövmesinden kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde iki şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Muhammet K.‘nin (20) benzer suçlardan 13 suç kaydı olduğu tespit edilirken, A.K.’nin (17) ise 7 suç kaydı olduğu tespit edildi. Öte yandan şahıslardan Muhammet K.’nın, A.K’yi suça teşvik ettiği belirlendi.
Adliyeye sevk edildi Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Muhammet K. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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