Hülya Duyar kimdir, ne oldu hastalığı nedir? Hülya Duyar film ve dizileri

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ekranlarda olan başarılı oyuncu Hülya Duyar reklam çekimleri sırasında fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Bu üzen gelişmenin ardından Hülya Duyar merak konusu oldu. Peki Hülya Duyar kimdir, kaç yaşında, evli mi, eşi ve çocukları kimdir?

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Ünlü oyuncu Hülya Duyar, Cem Yılmaz ile birlikte kamera karşısına geçtiği bir reklam filminin çekiminde fenalaştı. Çekim sonrası çıktığı tatilde de baygınlık geçiren 51 yaşındaki oyuncunun beyninde büyük bir tümör tespit edildi. Duyar’ın rahatsızlığını öğrenen rol arkadaşları Cem Yılmaz, Bahtiyar Memili ve dostları hemen seferber oldu. Bu üzen gelişmenin ardından Hülya Duyar merak konusu oldu. Peki Hülya Duyar kimdir, kaç yaşında, evli mi, eşi ve çocukları kimdir?

Açıklama yaptı: Sağlık durumu hakkında konuşan Duyar, şu ifadeleri kullandı: "Reklam çekiminde bir anda konuşamamaya başladım. Atak oluştu. Yapamadım sandım.

Sonra tatile gittim, orada bayıldım. Doktora gittiğimde de büyük bir tümöre rastlandı. Öğrenen herkes aynı gün seferber oldu, hemen Uğur Türe'den randevu aldılar kısmetse çarşamba ameliyat olacağım"

Hülya Duyar kimdir: Hülya Duyar, 26 Haziran 1970 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği Almanya'ya 1978 yılında taşınmıştır. 1989 yılında eğitimini tamamlayarak, kuaför ve makyaj sanatçısı olarak tiyatroya ilk adımını atmıştır. 2000 yılında sinema ve televizyon çalışmalarına başladı. Ayrıca, alanıyla ilgili sahne makyajı ve casting işleride yapmaktadır. Son olarak final yapan Karagül dizisinde Emine rolünü canlandırmıştır.