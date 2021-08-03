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Mehmet Metiner çay atılmasını yerden yere vurdu: Reis’e çay paketleri attırmak hangi akla hizmettir?

Mehmet Metiner çay atılmasını yerden yere vurdu: Reis’e çay paketleri attırmak hangi akla hizmettir?

Eski AK Parti milletvekili yazar Mehmet Metiner Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gittiği yerlerde çay dağıtmasına tepki gösterdi.

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AK Parti'de milletvekilliği de yapan gazeteci yazar Mehmet Metiner bugün Yeni Şafak'taki köşesine çay dağıtılmasını taşıdı. Metiner "Reis’e otobüsün üstünden çay paketleri attırmak da neyin nesidir, hangi akla hizmettir?"

Muhalefetin 15 Temmuz darbe girişimi için ‘kontrollü darbe’ dediğini söyleyen Metiner, bugünkü köşe yazısında “Şimdi de belli bir merkezden organizeli ve intikam amaçlı yapıldığı besbelli olan yangınlar için ‘kontrollü yangın’ demeye başladılar” dedi.

İçimizden birileri de o güruhun daha da negatif propaganda üretebilmeleri için ne lazımsa yapıyorlar. Allah aşkına her birimizin yüreğinin cayır cayır yandığı bu günlerde seçim meydanlarındaymışız gibi Reis’e otobüsün üstünden çay paketleri attırmak da neyin nesidir, hangi akla hizmettir? Artık seçim zamanlarında bile yapılmaması gereken bu tür bir olayın yangın günlerinde yapılabiliyor olması hepimizi derinden yaralamıştır, biline! Dilerim ki bu ve buna benzer yanlışlıklar, Reis’i gereksiz yere polemik konusu yapan bu tür davranışlar artık bir son bulur. Yeri gelmişken belirtmezsem olmaz: Millet yangın günlerinde kendi vekillerini, özellikle de iktidar vekillerini yanı başında görmek ister. Keşke vekil arkadaşlardan biri Marmaris’te Cumhurbaşkanı’nı karşılamak yerine Bodrum’daki yangın mahallinde bulunmuş olsaydı diyorum.

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