Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TSK ile ilgili o iddialara cevap verdi!
Orman yangınlarına TSK'nın müdahale etmediği iddialarına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi. Akar ayrıca PKK'nın yaydığı yalanlarla ilgili de açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin terörle mücadelede yürüttüğü etkin ve kararlı süreç nedeniyle PKK/YPG'nin can havliyle sosyal medya başta olmak üzere her türlü yalanı ve fitneyi mubah gören söylem ve eylemlere giriştiğini bildirdi.
Orman yangınları ile mücadelede TSK'nın da yoğun görev aldığını aktaran Akar, "İHA'larımız, helikopterlerimiz, çıkarma gemilerimiz, itfaiye araçlarımız, arazözlerimiz, su tanklarımız, araç/iş makinalarımız, çekicilerimiz, personelimiz görev alıyor.
İhtiyaçlar doğrultusunda tüm imkan ve kabiliyetlerimiz seferber edilmiş bulunuyor, her türlü destek sağlanıyor. TSK terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman, her yerde milletinin emrinde." şeklinde konuştu.
Milli Savunma Bakanlığı ayrıca sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla TSK'nın da destek verdiğini duyurdu.