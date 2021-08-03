Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TSK ile ilgili o iddialara cevap verdi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin terörle mücadelede yürüttüğü etkin ve kararlı süreç nedeniyle PKK/YPG'nin can havliyle sosyal medya başta olmak üzere her türlü yalanı ve fitneyi mubah gören söylem ve eylemlere giriştiğini bildirdi.