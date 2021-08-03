Türk Harb-İş Sendikası'ndan hükümete çağrı: Antika denilen söndürme uçaklarını yapabiliriz

TÜRKİYE'de orman yangınları sonrasında yangın söndürme konusunda uçakların önemi bir kez daha ortaya çıkarken Türk Harb-İş Sendikası'ndan önemli bir çağrı geldi.

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Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınlarında ortaya çıkan yangın söndürme uçağı yetersizliği ile ilgili Türk Harb-İş Sendikası'ndan önemli bir açıklama yapıldı.

Akdeniz ve Ege sahillerinde 12 milyon hektar ormanlık alan bulunduğunu kaydeden sendikanın şube başkanı Hasan Atak, Türkiye'de her yıl meydana gelen yangında dört bin orman yangınında 10 bin hektar alanın zarar gördüğünü belirtti.

Orman yangınları üzerinden yangın söndürme uçaklarındaki yetersizliğe değinen Atak, “Meydana gelen yangınların en önemli kısmı olan yangın uçaklarının temini ve idamesidir. Daha önce yaşanan orman yangınlarında da bizzat Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ‘Türkiye’de hizmet verecek bir uçak filosu bulunmadığını’ ifade etmiştir” dedi.

"Bakım ve onarım işini yapabiliriz''

"1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü olarak, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan dünyanın en önemli uçaklarının motorlarına yıllardan beri müdahale ettiklerini" belirten Atak, şöyle devam etti:

“Eskişehir Türk Harb-İş üyeleri olarak her türlü yangın uçaklarının bakım, onarım ve idamesini yapabileceğimizi, Türkiye’ye hizmet verecek uçak yangın filosu oluşturabileceğimizi buradan duyurmak istiyoruz.”

"Eskişehir bu sorumluluğun altından kalkar''

Szö konu yangın uçaklara dair "Uçaklarda ömür kavramının parça bazında olduğunu" vurgulayan Atak, gerekli bakımları yapıldığı takdirde yangın söndürme uçaklarının da yıllarca sorunsuz bir şekilde kullanılabileceğini ifade etti.

1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde birçok jet uçağının ve helikopterin bakımlarının yapıldığının altını çizen Atak, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Envanterimizde bulunan; T-38 uçaklarının yaşı 59 dan (1962 model), F-4 uçaklarının yaşı 48 den (1973 model), F-16 uçaklarının yaşı 35 den (1986 model) başlamaktadır. Tüm jet ve pervanenin, motorların bakım onarımı, Casa tipi uçaklar ve Couger Helikopter motor bakımları yapılmaktadır.

Halen bu uçaklar bakımları yapılarak uçurulmakta ve daha uzun yıllar da uçurulacaklardır. Yaşlarına bakıp antika denilecek olan bu uçaklar uygulanan doğru bakımlar ile ilk günkü performanslarıyla kullanılabilmektedir. Fabrikamızda FASBAT faaliyetleri ile bu başarı sağlanabilmektedir. Jet ucaklarında gösterilen bu başarı yangın söndürme uçaklarında da çok rahat gösterilebilir. Yıllardır ülkemizin tamamının uçuş hattına destek sağlayan teknikeri, teknisyeni mühendisi ile 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü (Hava İkmal) işçileri olarak Eskişehir’in söz konusu sorumluluğun altından gerekli ortam ve şartlar sağlandığı takdirde rahatlıkla kalkabileceğini Tüm Kamuoyuna saygı ile duyururuz."