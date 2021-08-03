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Manavgat'ta inanılmaz görüntüler yangının tam ortasındaydılar

Anadolu Ajansı
Manavgat'ta inanılmaz görüntüler yangının tam ortasındaydılar

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ekiplerin yangına karşı ölümüne mücadelesinde çarpıcı görüntüler yansıdı.

Manavgat'ta inanılmaz görüntüler yangının tam ortasındaydılar

Manavgat'ta 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor. Orman yangını, Beydiğin, Çardak mahalleleri ile Kızıldağ çevresinde etkili oluyor.

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Manavgat'ta inanılmaz görüntüler yangının tam ortasındaydılar

Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü, havadan müdahale devam ediyor. Orman yangınları yaban hayatını da etkiledi.

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Manavgat'ta inanılmaz görüntüler yangının tam ortasındaydılar

Beydiğin Mahallesi'nde söndürme çalışmalarını yürüten belediye işçisi Yusuf Aydın, bukalemun, tavşan, kaplumbağa gibi canlıların ormandan kaçtığını söyledi. 

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Manavgat'ta inanılmaz görüntüler yangının tam ortasındaydılar

Canla başla mücadele ettiklerini anlatan Aydın, "Canlılar için de yangını bir an önce söndürmek istiyoruz, mücadelemiz sürecek." dedi.

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