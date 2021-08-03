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Durum hiç iyi değil! Çökertme'ye kül yağıyor

Durum hiç iyi değil! Çökertme'ye kül yağıyor

MUĞLA’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi'ndeki orman yangını, sabah saatlerinde başlayan sert rüzgarla güçlenerek büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle Çökertme sahiline kül yağdı.

Durum hiç iyi değil! Çökertme'ye kül yağıyor

28 Temmuz’da ülkenin birçok yerinde çıkan orman yangınlarıyla eş zamanlı olarak Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu. 

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Durum hiç iyi değil! Çökertme'ye kül yağıyor

Geren mevkiinde akşam saatlerinde hafifleyen yangın, sabah rüzgarın da etkisiyle bir anda kuvvetlendi. Arazinin sarp ve kayalık olması ekiplerin karadan müdahalesini zorlaştırırken, havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterlerle havadan müdahale başladı

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Durum hiç iyi değil! Çökertme'ye kül yağıyor

Geren mevkiinde, daha önce tedbir amacıyla boşaltılan yerleşim yerlerine alevler ekiplerin kahramanca müdahalesi sayesinde ulaşamadı.

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Durum hiç iyi değil! Çökertme'ye kül yağıyor

Ekipler, zaman zaman sert esen rüzgar nedeniyle kuvvetlenen yangını kontrol altına almak için mücadeleyi sürdürüyor.

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