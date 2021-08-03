Kastamonu'da evine gitmek isterken dehşeti yaşadı! 7 gün boyunca...

KASTAMONU'da evine gitmek isteyen çocuklara çevrede bulunan köpek saldırdı. Saldırıda 12 yaşındaki bir çocuğun bacağında derin yara izi oluştu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Gilivri Akbayır mevkiinde evine gitmek isteyen çocuklara köpek saldırdı. Köpeğin saldırısında 12 yaşındaki bir çocuk bacağından ısırıldı. Çocuğun ısırıldığını gören çevredeki vatandaşlar, köpeği çocuktan uzaklaştırmaya çalıştı. Köpeğin saldırısından kurtulan 12 yaşındaki çocuğun bacağında derin yara izi oluştu. Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Pansuman yapıldıktan sonra evinde 7 gün boyunca müşahede altına alınan çocuğun, enfeksiyon kaptığı belirtilen bacağına dikiş atıldı.



Öte yandan köpeğin çocuklara saldırdığı an bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde çocuklar yolda yürüdüğü sırada bir anda ortaya çıkan köpek, üzerinde siyah tişörtü bulunan 12 yaşındaki çocuğun bacağını ısırdığı görülüyor. Köpeğin ısırmasıyla birlikte çocuğun yere düştüğü ve bu sırada çevrede bulunan vatandaşların köpeği uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.