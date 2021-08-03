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Yunanistan Kovid-19 vakaları nedeniyle Tokyo 2020'de artistik yüzme yarışmalarından çekildi

Yunanistan Kovid-19 vakaları nedeniyle Tokyo 2020'de artistik yüzme yarışmalarından çekildi

YUNANİSTAN Artistik Yüzme Takımı, 4 sporcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği gerekçesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekildi.

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Yunanistan Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif çıkan 4 kadın sporcunun karantinaya alındığı ve takımın artistik yüzme yarışmalarında mücadele edemeyeceği belirtildi.

Öte yandan, Kovid-19 tespit edilen yüzücülerin, Tokyo'ya ulaştıkları günden bu yana tedbirler gereği Yunanistan kafilesindeki diğer sporcularla herhangi bir temasta bulunmadığı kaydedildi.

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