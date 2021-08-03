Yasemin Adar evli mi Erdem Yiğit ile evlendi mi evlilik teklifi olay olmuştu

2020 Tokyo Olimpiyatlarında tarih yazan Milli Güreşçi Yasemin Adar, bu zor günlerimizde yüzümüzü güldürdü. 10. gününde bronz madalya kazandı ve olimpiyatlarda güreş dalında ilk madalyayı getiren isim oldu. Bu gelişmenin ardından Yasemin Adar merak konusu oldu. Yasemin Adar kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi?

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2022 Tokyo Olimpiyatları devam ederken Yasemin Adar, kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçmesiyle vatandaşlar 'Yasemin Adar kimdir?' Sorusuna yanıt arıyorlar. Yasemin 2017 yılında Dünya Şampiyonu, 2016-2017-2018 ve 2019 yıllarında ise üst üste dört kez Avrupa Şampiyonu olmuştur. İşte Yasemin Adar hayatı...

Yasemin Adar kimdir: 1991 yılında Balıkesir'in Çiçekpınar köyünde doğdu. Babası Naim Adar, annesi Ayşegül Adar'dır. Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi'nde öğrenci iken hentbol oynadı, lise son sınıf öğrencisi iken atletizm takımına girdi. Gülle atma Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye dördüncüsü oldu. 2011’de Balıkesir Gençlik Spor Kulubü'nde profesyonel güreşe başladı.

Temel güreş eğitimini antrenörler Kemal Kurt ile Aslan Seyhanlı'dan aldı. Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda öğrenim gördü. Mezuniyetinin ardından Niğde’nin Kiledere kasabasında Şehit Bülent Tunçbilek Ortaokulunda beden eğitimi öğretmenliği yaptı. Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'nda yüksek lisans öğrenimine başladı. Güreş kariyerini Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü'nde sürdürdü.

Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda 72 kg kategorisinde altın madalya kazanarak ilk uluslararası başarısını elde etti. Letonya'nın Riga kentinde gerçekleşen 2016 Avrupa Güreş Şampiyonasında kadınlar 75 kiloda altın madalya kazandı. Bu müsabakada finalde rakibi Rus sporcu Alena Starodubtseva'yı 7-0 yenerek Avrupa Şampiyonası kadınlarda altın madalya kazanan ilk sporcu oldu.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları güreş branşında, kadınlar serbest stilde Türkiye'yi temsil etti; ikinci turda elendi. Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanarak ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazandı. Böylece, Türkiye'nin kadınlarda dünya şampiyonu olan ilk güreşçisi oldu. Dünya Güreş Birliği Başkanı'ndan izin alarak bu maçtan sonra elinde çiçek ve yüzükle mindere çıkıp evlilik teklifi yapan güreş takımı antrenörü Erdem Yiğit ile nişanlandı. Bu evlilik teklifi, sosyal medyada çok yer buldu.

2018 yılında ENKA Spor'a transfer olan sporcu Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2018 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda altın madalya, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 2018 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda gümüş madalya aldı. 2018 Dünya Güreş Şampiyonası’nda yarı finalde dizi sakat olan rakibi Macar güreşçi Zsanett Nemeth’in sakat dizine hiç hamle yapmadığını ve zarar vermekten kaçındığını belirten Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) tarafından Dünya Fair Play Özel Diploması ile ödüllendirildi.