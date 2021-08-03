BIST 1.401
DOLAR 8,33
EURO 9,89
ALTIN 485,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da genç kız intihara kalkıştı: 23 tane kardeşim var, bir tek beni...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da genç kız intihara kalkıştı: 23 tane kardeşim var, bir tek beni...

İSTANBUL'da evlenmek istemeyen genç kız, üst geçitten atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Abone ol

Olay, saat 10.00 sıralarında Taşkışla Caddesi üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi tarafından evlendirilmek istenen Elif (22) isimli genç kız, Iğdır’daki ailesinden kaçarak İstanbul’a geldi. Geceyi arkadaşlarıyla birlikte Maçka Parkı’nda geçiren genç kız, sabah sinir krizi geçirerek arkadaşlarının gözü önünde cadde üzerindeki üst geçitten aşağı atladı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından genç kız ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


“23 tane kardeşim var, bir tek beni sığdıramadılar o eve”
Görgü şahidi Berk Göçer, “Ailevi sıkıntıları vardı. Iğdır’da şu an ailesi. Ailesiyle görüşmek istiyordu. Atlatmadan önce bana dediği şu, '23 tane kardeşim var, bir tek beni sığdıramadılar o eve'” dedi. Göçer, “İntihar girişimi öncesinde de bana dedi 'Zaten ben artık burada yaşamak istemiyorum, benim bir vasfım yok, ümidim yok. Gelecekle ilgili bir planım yok' diye. Sağlık durumu da şu an nabzı yerindeydi giderken ama vücudunda neler var bilmiyorum. Çünkü 4 buçuk metreden kafa üstü düştü yere. Ben de o anı gördüm. Oradan kolunu attı ve çıkacak sandım. Ama bir anda kafa üstü çakıldı yere” diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Eskişehir'de gören şaştı kaldı 100 bin TL harcadı! Gelen teklifleri reddediyor: Zaman duruyor
Foto Galeri Eskişehir'de gören şaştı kaldı 100 bin TL harcadı! Gelen teklifleri reddediyor: Zaman duruyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Polonya’da Covid-19 aşı merkezi kundaklandı
Polonya’da Covid-19 aşı merkezi kundaklandı
Orman yangınlarında ağaçların dibinde buldular! Patlamamış halde yakaladı
Orman yangınlarında ağaçların dibinde buldular! Patlamamış halde yakaladı
Yasemin Can aslen nereli kaç yaşında Yasemin Can boyu kaç kaç kilo?
Yasemin Can aslen nereli kaç yaşında Yasemin Can boyu kaç kaç kilo?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına ortak olup söz veren sanatçılar!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına ortak olup söz veren sanatçılar!
Melih Gökçek Mehmet Özeren'i savundu: İnsanları teselli etmek için söylenen söz
Melih Gökçek Mehmet Özeren'i savundu: İnsanları teselli etmek için söylenen söz
ABD’li şarkıcı Della Miles'ten 'Help Turkey' uyarısı: Dertleri Türkiye’yi küçük göstermek
ABD’li şarkıcı Della Miles'ten 'Help Turkey' uyarısı: Dertleri Türkiye’yi küçük göstermek
İkna çalışmaları sonucu 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
Kırıkkale'de buzdolabı hayatının kararttı! Gece gelen telefonla şok oldu
Kırıkkale'de buzdolabı hayatının kararttı! Gece gelen telefonla şok oldu
Kütahya'da jandarma ve köylüler yangını ormana sıçramadan söndürdü
Kütahya'da jandarma ve köylüler yangını ormana sıçramadan söndürdü
Eda Tuğsuz kimdir kaç yaşında aslen nereli Milli cirit atıcı kaç kilo boyu kaç?
Eda Tuğsuz kimdir kaç yaşında aslen nereli Milli cirit atıcı kaç kilo boyu kaç?