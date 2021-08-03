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Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu

Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu

Ağustos 2021 kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranlarına göre kira artış oranı belirlendi.

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Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ağustos ayı için yüzde 15,15 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise, TÜFE 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,15 artış gerçekleşti.

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