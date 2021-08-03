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Mersin'de 6 yıl biriktirdi 1 gecede yanıp kül oldu: Yataktan bir anda fırlayıp...

İhlas Haber Ajansı
Mersin'de 6 yıl biriktirdi 1 gecede yanıp kül oldu: Yataktan bir anda fırlayıp...

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınında evleri küle dönen Kale ailesi, büyük üzüntü yaşıyor.

Mersin'de 6 yıl biriktirdi 1 gecede yanıp kül oldu: Yataktan bir anda fırlayıp...

Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz'da başlayan ve 4 gün süren Aydıncık yangınından geriye acı fotoğraflar kaldı. Bölge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilirken, ilgili bakanlıkların yetkilileri vatandaşların zararlarının tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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Mersin'de 6 yıl biriktirdi 1 gecede yanıp kül oldu: Yataktan bir anda fırlayıp...

Bölgede çok sayıda ev, sera, bahçe ve ormanlık alan zarar görürken, vatandaşın yaraları sarılmaya çalışılıyor.

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Mersin'de 6 yıl biriktirdi 1 gecede yanıp kül oldu: Yataktan bir anda fırlayıp...

Büyük üzüntü: Karaseki Mahallesi'ndeki yangında evleri yanan ve eşyalarının tamamı kül olan Zeynep ve Apdil Kale çifti de büyük üzüntü yaşıyor.

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Mersin'de 6 yıl biriktirdi 1 gecede yanıp kül oldu: Yataktan bir anda fırlayıp...

Tek teselli:  Özellikle önümüzdeki yıl evlenecek olan kızları Merve için 6 yıldır biriktirdikleri çeyiz yangında kül olurken, tek tesellilerinin canlarına bir şey olmaması olduğunu dile getirdiler.

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