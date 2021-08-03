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Bilecik'te fındık bahçesini domuzlardan koruma nöbetinde kalp krizinden öldü

Bilecik'te fındık bahçesini domuzlardan koruma nöbetinde kalp krizinden öldü

BİLECİK'te fındık bahçesini domuzlardan korumak için nöbet tutan adamın araç içerisinde cansız bedeni bulundu. İlk belirlemeler kalp krizine işaret ediyor.

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Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyük Belen köyünde gece arkadaşları ile kahvehanede çay içen İsmail Yıldırım (70), daha sonra 11 EL 090 plakalı hafif ticari aracıyla bahçesinde bulunan fındıkları domuzlardan korumak için tarlaya gitti.

Sabah işe giden vatandaşlar camı açık bir şekilde araç içinde hareketsiz duran İsmail Yıldırım'ı görünce 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler şahsın cansız bedeni ile karşılaştı.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Yıldırım'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.

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