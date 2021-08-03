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Enflasyon rakamları açıklandı Prof. Özgür Demirtaş zamları tek tek sıraladı!

Enflasyon rakamları açıklandı Prof. Özgür Demirtaş zamları tek tek sıraladı!

Finans Profesörü Özgür Demirtaş son açıklanan enflasyon oranlarının ardından gıda ürünlerine 12 aylık dönemde uygulanan fiyat artışlarını gözler önüne serdi.

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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Özgür Demirtaş Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon oranlarından sonra gıda fiyatlarındaki fiyat artışlarını sayfasında paylaştı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 1,80 yükselirken, yıllık bazda yüzde 18,95 olarak gerçekleşti. Sosyal medyada çok büyük bir kitleye sahip olan Özgür Demirtaş, enflasyonda yaşanan artışlarının gıda fiyatlarına yansımasını Twitter sayfasında paylaştı. Demirtaş Ayçiçek yağından, tavuk etine, ekmekten, yumutaya kadar gıda fiyatlarındaki 12 aylık değişimi teker teker yazdı. Demirtaş paylaşımının sonuna ” Eylül Ekim gibi Üretici Enflasyonu biraz daha yukarı çıkar” notunu da paylaştı.


Twitter’da 2 milyon 600 bin takipçisi olan Demirtaş’ın bu paylaşımı kısa sürede binlerde beğeni ve retweet aldı.
İşte Demirtaş’ın o paylaşımı

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