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Türkiye'ye 2 uçak gönderen İspanya'nın sosyal medyadaki mesajı gündem oldu

Türkiye'ye 2 uçak gönderen İspanya'nın sosyal medyadaki mesajı gündem oldu

Türkiye'nin orman yangınlarına karşı mücadelede 2 uçak gönderen İspanya'nın Türkiye'ye uçakları uğurlarken Twitter'da yazdığı kardeşlik mesajı, sosyal medyada gündem oldu.

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İspanya'nın Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği iki yangın söndürme uçağı Muğla'da faaliyetlerine başladı.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter'dan, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için yola çıkan iki CL 415 yangın söndürme uçağının Dalaman'a vardığını duyurmuştu.

Yangın söndürme uçaklarının, ilk olarak su alacakları Köyceğiz Gölü'nün kuzeyindeki Yayla yakınlarına gitmesi, bu bölgedeki yangına müdahalenin ardından diğer bölgelere de geçmesi öngörülüyor.

İspanya Hava Kuvvetleri paylaştı

Uçakların Türkiye'ye gönderilmesi esnasında İspanya Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabında yazdıkları beğeni topladı.

İspanya Hava Kuvvetleri, yangın söndürme çalışmalarına destek olacak ekibini Türkiye'ye William Shakespeare'den bir alıntıyla uğurladı:

“Biz bu dünyaya kardeş olarak geldik; O halde el ele yürüyelim”

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