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MHP'li Yalçın: Hasan Cemal'in mayasında küflenme, mizacında ihanet tortusu var

MHP'li Yalçın: Hasan Cemal'in mayasında küflenme, mizacında ihanet tortusu var

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih Yalçın, resmi Twitter hesabı üzerinden Hasan Cemal'e tepki gösterdi. Yalçın, ''H.Cemal fonu bol bulunca neresine süreceğini şaşırmış olmalı ki tekerlekleri kayıp MHP kayasına toslamış. Dedesine inat; bu herifin mayasında bir küflenme, mizacında bir ihanet tortusu var.'' dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;

''Yıllardır “ülkesine ihanetin kitabını yazan gazeteci” yaftasını sırtında taşıyan Hasan Cemal, şimdi de içi “dolar yağı” dolu fonlama hortumunu sırtlamış görünüyor.

“Satılık kalem” türünün uç örneklerinden biri olan Hasan Cemal, emperyalist küresel kurumlar tarafından fonlanınca bir hayli semirmiş. Ancak direksiyonu Türkiye’nin gündeminden kırarak yine bizim viraja girmiş.

H.Cemal fonu bol bulunca neresine süreceğini şaşırmış olmalı ki tekerlekleri kayıp MHP kayasına toslamış. Dedesine inat; bu herifin mayasında bir küflenme, mizacında bir ihanet tortusu var. PKK destekçiliğini demokratlık, millî değerlere düşmanlığı modernizm sanıyor zavallı…

Kandil’in ışığı çoktan söndü Hasan Cemal! Sen iyisi mi bu fon yağmasına, iştihasına onsuz devam et. Aksırıncaya, tıksırıncaya kadar fon sürün! Seni fonlayanlar hüsrana uğradığında bir daha “dolar yağı” bulamayacaksın!''

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