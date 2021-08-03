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Antalya Hayvanat Bahçesi yangın önleme tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı

Antalya Hayvanat Bahçesi yangın önleme tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı

ANTALYA Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi, 1 Eylül'e kadar ziyarete kapatıldı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Yangınların başka alanlara sıçramaması ve başka yerlerde yangınların çıkmaması için de tedbirler artırıldı. Bu doğrultuda Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi, 1 Eylül'e kadar ziyarete kapatıldı.

Antalya Valiliğince daha önce ormanlara girişler, 31 Ağustos'a kadar yasaklanmıştı.

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