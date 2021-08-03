Düzce'de alevler fabrikayı sardı! Gökyüzü kara dumanlar kapladı
DÜZCE'de çerez fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Gökyüzünü kara dumanlar kaplarken, yangın drone ile havadan görüntülendi.
Yangın Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Şimşir Mahallesi’nde bulunan çerez fabrikasının baca kısmından henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
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Kısa sürede büyüyen yangın sonrasında bölgeye Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
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İlk müdahale ile yangının büyümesini engelleyen Kaynaşlı Belediyesi’ne, Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.
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Yangın iki belediyenin çalışması ile kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.
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