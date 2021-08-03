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İstanbul'da Şişli, Sarıyer dahil 6 ilçede su kesintisi! İSKİ'den açıklama

İstanbul'da Şişli, Sarıyer dahil 6 ilçede su kesintisi! İSKİ'den açıklama

İSTANBUL'da, hatlarda yaşanan arıza nedeniyle 6 ilçede su kesintisi yaşanıyor. Onarım çalışmaları devam ederken İSKİ'den konuya ilişkin açıklama geldi.

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İstanbul'da Şişli, Sarıyer, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy ilçelerinde hatlardaki arız nedeniyle su kesintisi yaşandı. Ekipler, arızaları gidermek için çalışma başlattı.

İSKİ'den su kesintilerine ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri ile birlikte, İstanbul’da da bazı bölgelerde kesintiler olmakta, bunun sonucunda da su arzında aksamalar meydana gelmektedir." denildi.

Açıklamanın devamında, "İdaremizden kaynaklanmayan bahse konu su kesintilerinin detaylı bilgilerine https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti adresinden ulaşılabilir." bilgisi verildi.

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