Huzurevinde kalan ünlü yönetmen Kunt Tulgar'ın Cüneyt Arkın gözyaşları!
Ünlü yönetmenlerinden Kunt Tulgar, sinema anılarına değindi. Huzurevinde yaşayan Tulgar, Cüneyt Arkın'dan bahsederken gözyaşlarına boğuldu, sitemli sözler söyledi.
Yeşilçam Sineması’nda oyunculuk ve yönetmenliğinin yanı sıra kurgu, eşleme, ses ve daha birçok görev alarak dönemin bilinen isimleri arasında yer alan sanatçı Kunt Tulgar şu sıralar Maltepe’de bulunan huzurevinde günlerini geçiriyor.
Döneminin önemli isimleriyle birlikte başarılı film projelerine imza atan Tulgar, geçmiş yılları ve sanat hayatındaki unutulmaz anıları ise özlemle hatırlıyor.
6 filmin yönetmenlik koltuğunda oturan 8 filmde ise rol alan sanatçı Kunt Tulgar o günlerini ise huzurevinde tanıştığı arkadaşlarıyla paylaşıyor.
Öte yandan film çekimleri esnasında unutamadığı anları aktaran Kunt Tulgar, Cüneyt Arkın’a değindiği esnada gözyaşlarına boğuldu.