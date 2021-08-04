Huzurevinde kalan ünlü yönetmen Kunt Tulgar'ın Cüneyt Arkın gözyaşları!

Yeşilçam Sineması’nda oyunculuk ve yönetmenliğinin yanı sıra kurgu, eşleme, ses ve daha birçok görev alarak dönemin bilinen isimleri arasında yer alan sanatçı Kunt Tulgar şu sıralar Maltepe’de bulunan huzurevinde günlerini geçiriyor.