Denizli'de alevlerin arasında kalan vatandaş: Kollarımın eridiğini gördüm

DENİZLİ'de çıkan orman yangınında söndürme çalışmalarına traktörüyle katılan Süleyman Köylüoğlu, alevlerin arasında kaldı. Yaşadığı dehşeti anlatan Köylüoğlu, taksitini yeni bitirdiği traktörünü geride bırakıp kaçtı. Talihsiz adam, kollarında ciddi derecede yanıkla kurtuldu.

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Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık arazide çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alanda etkili olan yangında ekiplerin çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi. Bazı köylüler, iş makineleri ve traktörleriyle çalışmalara katıldı.

Yangın çıktığı anda söndürme çalışmasına koşan ve traktörünün tankeri ile su taşıyan 44 yaşındaki Köylüoğlu'nun kolları ve başında yanık oluştu. Traktörü ise alevlerin arasında kalarak demir yığınına döndü.

Köylüoğlu, mahallenin yakınında yangın çıkması üzerine tankere su doldurarak traktörü ile bölgeye gittiğini söyledi. Alevlerin olduğu bir alanda itfaiyecilerin susuz kaldıklarını ve su istediklerini dile getiren Köylüoğlu, şunları ifade etti:

"Feryat ediyorlar, su istiyorlardı. Tankerle yeni gelmiştim. Ekipler su ile yangına müdahale etsin diye gitmek zorunda kaldım. İtfaiyeci çok çabalıyordu. Oraya ulaştığımda itfaiye bir şey söyledi. Ne söylediğini tam anlayamadım ama hemen alevler saniyeler içinde yükseldi."

"Kollarımın eridiğini gördüm"

"Kollarımın eridiğini gördüm, geri gitmek istedim gidemedim. Bir iki defa manevra yaparken kollarım yandı. Sonra traktörü bırakıp kaçmak zorunda kaldım."

Çevredekilerin kendisini ambulansa götürdüklerini anlatan Köylüoğlu, "İlk müdahalenin ardından Buldan Devlet Hastanesine kaldırdılar. Sağ olsunlar orada tedavi olup hemen geri geldim. Çünkü burada evim tehdit altındaydı. Ona yardımcı olmaya çalıştık, elimizden geldiği kadar. Gece de sabaha kadar uyumadık, nöbet bekledik. İtfaiyeci arkadaşlar da sağ olsunlar çok emek verdiler. Sabaha kadar söndürme çalışmalarına devam ettiler." dedi.

"Taksitlerini bitirdik diye seviniyorduk"

Traktörü 2013'te kredi ile aldığını belirten Köylüoğlu, "Traktörün ödemesi geçen yıl bitmişti. Seviniyorduk taksitlerini bitirdik diye. İşte sevincimiz kursağımızda kaldı. Alevlerin içinde kalan traktörü terk etmek zorunda kaldım. 5-10 saniye daha terk etmesem orada kalacak, yanacaktım. Ellerimin, her tarafımın yandığını hissediyordum artık. Kimsenin de yardıma gelme şansı yoktu. Çünkü alev her tarafımızı sarmıştı." diye konuştu.

Köylüoğlu, tarlalarındaki kekiği hasat ettiklerini ancak tütün ekili alanda zararlarının olduğunu aktardı.

"Kurtulduğuna şükrettik"

Gözyaşlarını tutamayan Köylüoğlu'nun annesi Ümmü Köylüoğlu da "Yangını duyunca 'Koş kuzum yangına' dedim çocuğuma. Gitti oraya. İtfaiyeye su ulaştırmak isterken oradan çıkamamış. Kolları, ensesi yanmış. Motor kalmış ateşin içinde tankerle. Her şeyleri orada yanmış. Kurtulduğuna şükrettik. Motorun borcunu güçlükle ödediydi, lastiğini değiştirmişti. Motorun iskeletini görmeyeyim diye o tarafa gitmiyorum." ifadelerini kullandı.