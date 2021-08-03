Uzaylılar hakkında ilginç teori: Yıldızlarla iletişim kuruyor olabilirler

Kuantum fizikçisi Rudolph iddiasına göre yıldızlar uzaylıların iletişim aracı olabilir.

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Imperial College London’da görev yapan kuantum fizikçi Terry Rudolph, yıldızların aslında gelişmiş Dünya dışı medeniyetler arasında bir iletişim aracı olabileceğine dair bir teori ortaya attı. Buna göre gelişmiş medeniyetler, çok uzak mesafelerde aralarındaki iletişimi yıldızların ışığıyla gerçekleştiriyor.

Evrende, farklı galaksilerde, kendi galaksimizde, farklı yıldız sistemlerinde ve hatta kendi Güneş Sistemi’miz içinde insan dışında yaşamın olup olmadığı halen kanıtlanabilmiş değil. Fakat bilim insanları, bu konudaki araştırmalarını tüm hızla sürdürüyorlar. Yeni bir araştırmaysa Dünya dışı yaşamı var saymanın da ötesine geçmiş bulunmakta.

Birleşik Krallık’taki Imperial College London’da görev yapan kuandum fizikçi Terry Rudolph, henüz ön baskı aşamasında olan bir araştırma paylaştı. Kendisinin araştırmada ortaya koyduğu teoriye göre gelişmiş Dünya dışı medeniyetler, yıldızların oluşturduğu ışığı değiştirerek çok uzak mesafeler arasında birbirleriyle iletişim kuruyor olabilirler; bir nevi yıldızlararası duman mesajı gibi düşünebiliriz.

Peki gelişmiş medeniyetler, yıldızların ışıklarını nasıl değiştiriyorlar? Teorinin aktardığı temel fikir, herhangi bir alıcıya mesaj iletmek için farklı yıldızlardan gelen dolaşık fotonları kullanarak bizim için rastgele parıldayan gibi görünen işaretler oluşturmak. Rudolph’a göre bu fikir, fizik açısından düşünüldüğünde teknik olarak mümkün.

Kendisi, paylaştığı yazıda yıldızlar arasındaki herhangi bir dolaşık iletişimin ‘konuşmanın dışında kalan bizler için ayırt edilemez hale getirilebileceğini’ ifade ediyor. Bu da Rudolph’un teorisinin bugüne kadar neden Dünya ötesinde herhangi bir yaşam kanıtı bulamadığımızı açıklıyor olabilir: Kısaca gelişmiş uygarlıklar arasına henüz katılamadığımızdan aralarındaki iletişimi de bilmiyor, dolayısıyla anlamıyoruz. Bu, farklı bir alfabeyi bilmeden yazıları okumaya çalışmak gibi bile değil. Çünkü biz evrendeki ‘yazıyı’ bile ayırt edemiyoruz.