Çift aşı olanlar yakalanabilirsiniz! CDC delta uyarısı yaptı en yaygın 4 belirtiyi sıraladı
AMERİKAN Hastalık Kontrol ve Önleme Merkez, çift aşı olanlar için dikkat çeken açıklamada bulundu. Tam aşılılar, virüse yakalandığında görülen en yaygın 4 belirti neler? İşte delta uyarısının detayları...
İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Haliyle bu varyant küresel vaka artışının bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.
Delta dünyanın gündemindeki yerini korurken Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) ezber bozan açıklamalar geldi. CDC çift aşı olanlar için de bir uyarıda bulundu.
Yakalanabilirsiniz!
ABD basınında yer alan haberlere göre, Delta'nın bulaşıcılığı hakkında uyarılarda bulunan CDC çift aşılı kişilerin de Delta'ya yakalanabileceğini açıkladı.
Çevrenize bulaştırabilirsiniz!
Başka bir deyişle söz konusu rapora göre, aşı olmak size kat kat daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz.