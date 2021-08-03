Vitor Pereira, Ozan Tufan ve Mesut Özil'den memnun değil

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın, Ozan Tufan ve Mesut Özil'in performanslarından memnun olmadığı öne sürüldü. Tecrübeli hocanın, Ozan Tufan'a zayıflaması için uyarıda bulunduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, yeni sezonda şampiyon olmak için en az 4 transfer talep etti. 1 forvet, 2 kanat beki ve eğer gerçekleşebilirse bir stoper takviyesi isteyen Pereira, Ozan Tufan'ın temposunu düşük buldu, kilo problemi olduğunu ifade etti.

Portekizli teknik adam bu sezon taktiğini 3-4-2-1 olarak belirledi. Bu sisteme çok inan Pereira, orta sahadaki kalitenin taktiğe çok uyduğunu düşünüyor.

Takımla yaptığı ilk toplantıda her oyuncunun kendisi için aynı olduğunu çalışan ve mücadele edenin formayı alacağını ifade eden Vitor Pereira, Miha Zajc'ı oynatarak oyunculara mesaj verdi.

Slovenyalı orta sahanın bu sezon Fenerbahçe'de kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Vitor Pereira, orta sahada sık sık Zajc'ı kullanabilir.

Ozan Tufan ve Mesut Özil'den memnun değil

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Vitor Pereira'nın performansından memnun olmadığı isimler de var. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Ozan Tufan'ın kilo fazlası olduğunu bu nedenle yıldız oyuncunun temposunun düşük olduğunu ifade etti.

Pereira, Ozan Tufan'ın fazla kilolarından şikayetçi. Bunun, temposunu etkilediğini ifade eden Portekizli teknik adam öğrencisinden fit hale gelmesini istedi.

Vitor Pereira açık açık söylemese de Mesut Özil'in şimdiye dek olan formundan da memnun değil.

Vitor Pereira, Samandıra'da kimseyi istemediğini ifade edince Volkan Ballı'nın görevi de değişti. Portekizli teknik adam 'Yalnızca başkana hesap veririm.' dedi.