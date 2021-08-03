CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu basın açıklaması yaptı: Erdoğan intikam alıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu orman yangınları hakkında 'acil durum' kodlu basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamasında Erdoğan'ın THK'yı işlevsizleştirip cumhuriyetten intikam aldığını savundu.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu orman yangınlarına ilişkin yaptığı basın açıklamasında THK kurumunu hedef alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları...

Bir cumhurbaşkanı küresel ısınma ile birlikte orman yangınlarının artacağını bilmiyorsa, duymuyorsa, dünyada ve Türkiye'de uzmanların yazılı uyarılarını dahi okumuyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez.

Bir cumhurbaşkanı yanan orman alanlarının tekrar kazanılması için görevi Orman Bakanlığı'na değil de Turizm Bakanlığı'na veriyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez.

Bir cumhurbaşkanı talimat vermeden bakanları hareket edemiyor, karar alamıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez.

THK'dan intikam alıyor

Bir cumhurbaşkanı orman yangınlarına karşı mücadele etmek için eğitmek için kullanılan İzmir Buca'daki merkezi kapatmışsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez.

Bir cumhurbaşkanı cumhuriyetin gözbebeği olan Türk Hava Kurumu'nu işlevsiz hale getirip adeta cumhuriyetten intikam almaya kalkıyorsa o cumhurbaşkanı cumhuriyetin ormanlarını koruyamaz.

İktidardan artık bir şey beklemeyeceğiz

Bu söylediklerimin tamamı doğrudur. Gördüğümüz tablo budur, bütün yetkilerin tek kişide toplanmasıdır. Türkiye açık söylemek gerekirse yönetilemiyor. Saray iktidarı devleti aciz duruma düşürmüştür. Ülkemizi yeni iklim krizlerine hazırlamamız lazım. Aslında Türkiye uyarıları 15 yıldır almaktadır ama Saray iktidarı bunları duymamaktadır. Artık iktidar acziyet içindedir.

THK'nın yenilenmesi için belediyelerimizi, iş insanlarımızı ve halkımızı göreve çağırıyorum. Biz bunu yapacağız, iktidardan artık bir şey beklemeyeceğiz. Onları trolleri ile baş başa bırakacağız. Biz milletimizle, Saray iktidarının unuttuğu orman köylülerimizle el ele vererek gerçeklere odaklanacağız.