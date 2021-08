Abdurrahman Dilipak'tan yangın iddiası! Elon Musk'ın yangınları çıkarma planları

Abdurrahman Dilipak'ın iddialarına göre Elon Musk yangın çıkarma planları yaparken Bill Gates de iyonize bir perde çekme çalışmaları içinde.

Abone ol

Yeni Akit gazetesi Abdurrahman Dilipak sık sık dile getirdiği geleceğe dair komplo teorilerine bir yenisini daha ekleyerek bu defa yangınları ele aldı.

1 Ağustos'ta faaliyete geçen Elon Musk'a ait 70 bin Starlink uydularını ele aldığı yazısında bu uydularla yapılabilecek şeylere işaret etti. Dilipak artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, daha büyük felaketlerin kapıda olduğunu yazdı. Dilipak yazısında şunları söyledi:

Z kuşağını, saniyede 300.000 km’lik ışık hızı ile aldatıyorlar. Yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayat vaad ediyorlar. Şeytan “ölümsüzlük” vaad ediyor. Allah ise “her nefsin ölümü tadacağını” haber veriyor. Milli eğitimin sembolü niye meş’ale! Ya da olimpiyatlardaki meş’ale neyi anlatır. “Ateş” neyi simgeler? Aydınlanma felsefesi, güç. Promete, Pandora!!. Promete put yapan bir Titan’dır Yaptığı putlara can da veriyordu. İlk klonlama Klonoid’ler, Kimera’lar onun sanatıdır.

“İnsan Hakları”, “Demokrasi,” “Ulus devlet“ yok artık. 19.YY sonunda oluşan kavramlar ve kurumlarla şekillenen ideolojiler, politik hedeflerin miadı doldu artık. “Global Reset” sonrası “Yeni Normal” dönemin kavram ve kurumları çok farklı olacak. Bilimi, teknolojisi, insanı, dini, ahlakı, iktisadı da! “Trans Humanizm” var.. “Biz” yok “ben” var. “BİREY” var din, ahlak ve gelenekten bağımsız. Kod adımız GENDER. Cinsiyetimiz bile artık “toplumsal”. Yani değişken.

Elon Musk güneş ışığını yansıtarak yangın çıkarma planları yaparken

“Chemtrails”e inanmayabilirsiniz ama, Elon Musk (LA) güneş ışığını yansıtarak dünyada aydınlık ya da yangın çıkarma planları yaparken Bill Gates (LA) güneşin önüne iyonize bir perde oluşturma planları yapıyor. Boş verin bunları, daha keyifli oyunlar, eğlenceli kurgu filmler ve alışveriş yapmanızı sağlamak için Facebook’un uzaydan internet sağlama ekibini satın alan teknoloji devi Amazon da, dünya çevresine 3236 uydu yerleştirdi. Uydular 500 km’den az uzaktaki alçak irtifa uyduları 30Ghz ile internet sağlayacak. Çin ise 6G test uydularını geçen sene göndermişti. Starlinkler bu ay başında aktif edildi. Bu yangınların Starlinklerle ilgisi olabilir mi!. İnternet ve cep telefonları artık ulusal şirketlerin elinden alınıyor ve uluslararası sistemin kontrolüne geçiyor. Küresel ısınma yalanı, iklim değişikliği bahanesi ile tüm benzinli araçların yasaklanması ve tüm araçların elektrikli olmasını isteyecekler.. Yeni araçlar zaten bu uydulara bağlı olacak. Bunun için Elon Musk dahil birçok uydu firması zaten daha önce yazdığım gibi izin ve onayları aldı. Aslında bunlar projenin ufak bölümü, asıl amaç insanlarla ilgili her şeyi ülkelerden bağımsız uzaydan kontrol ve takip etmek. Her insanı numaralandırma bile bu projenin parçası. Gayeleri herkesi ve her işi tek bir merkezden yönetmek. İnsanları takip için kullandıkları cihazların, kayıtlı kişinin kullandığından emin olmak için bile şifreleri kaldırılıp, sadece biyolojik doğrulama ile girişe izin vermeye çalışıyorlar.

Şu an istedikleri kişinin hesabını nasıl kapatıyorlarsa, yakın gelecekte aynısını kişinin interneti ve tüm cihazları için yapabilecekler. Avrupa’da kaosun ilk işaretler ortaya çıkmaya başladı. Türkiye’de patladı patlayacak. Almanya henüz beklemede, çünkü eylülde seçimler var. Almanlar 1 ay beklesinler. Çözümü kaosu çıkaran küreselciler bulacak! Küresel ısınma, iklim değişikliği, depremler, güneşteki patlamalar, bin yılda bir gerçekleşen tabii bir olay. Birileri bunu kullanarak yeni dünya düzenini dayatmak istiyor.