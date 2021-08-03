Yangın bitmiyor! Eyyamı bahur fena etkiliyor 60 dereceyi bulacak yeni yangınlar için uyarı!
Orman yangınları yurdu etkisi altına alırken hava sıcaklıkları da eyyam-ı bahur etkisi altında. Yeni yangın risklerine karşı uyarı yapıldı 60 dereceyi bulacak!
Ülkemizde halihazırda yüksek olan sıcaklığa şimdi de 1 Ağustos’tan itibaren yazın en sıcak ve kuru günlerinin yaşanacağı ‘eyyam-ı bahur’un etkisi eklenmiş durumda…
Eskiden yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur sıcaklığı, günümüzde ‘çöl sıcakları’ ve ‘cehennem sıcakları’ olarak adlandırılıyor. Bu sıcaklık, Afrika üzerinden gelen çok sıcak hava kütleleri ve muson uzantılı ‘Basra Alçak Basıncı' ile kuvvetli rüzgârla ülkemize taşınıyor. Böylelikle çok etkili olan boğucu sıcakları meydana getiriyor.
Hem kuru hem de sıcak olan havaya eşlik eden kuvvetli rüzgar orman yangınları için ideal bir ortam oluşturuyor.
Peki yangınları körükleyen eyyam-ı bahur ne kadar süre daha devam edecek?
Ne zaman serinleyeceğiz?
İklim krizi ile artan sıcaklıkta ülkemizde en ağır yarayı hangi bölgeler alır?
Konuyla ilgili İTÜ, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Şükran Sibel Menteş, Doç. Dr. Ahmet Öztopalve Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir hurriyet.com.tr'ye önemli bilgiler verdi.