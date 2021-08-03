Yangın bitmiyor! Eyyamı bahur fena etkiliyor 60 dereceyi bulacak yeni yangınlar için uyarı!

Hem kuru hem de sıcak olan havaya eşlik eden kuvvetli rüzgar orman yangınları için ideal bir ortam oluşturuyor.

Peki yangınları körükleyen eyyam-ı bahur ne kadar süre daha devam edecek?

Ne zaman serinleyeceğiz?

İklim krizi ile artan sıcaklıkta ülkemizde en ağır yarayı hangi bölgeler alır?