Manavgat Bodrum Milas Marmaris orman yangınlarında son durum Köyceğiz'de iki mahalle boşaltıldı

Söndürülemeyen orman yangınları Türkiye'nin üzerine kabus gibi çöktü. Kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor. İşte Bodrum, Manavgat, Gündoğmuş, Marmaris ve Milas'ta devam eden yangınlarda son durum.

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Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele veriyor. Akdeniz bölgesini saran yangınlar durdurulamıyor. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Pek çok noktada devam eden yangınlar ilçe merkezlerinin kapısına dayandı. Son ihbar Muğla'nın Menteşe ilçesinden geldi. Gündoğmuş'ta alevler gece altı mahalleye sıçradı. Manavgat'ta bir mahalle daha tedbir amaçlı boşaltıldı.

Türkiye'de 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve ardından 6 günde farklı illerde çıkan toplam 144 orman yangınının 134'ü kontrol altına alındı. 5 ilde devam eden 10 yangın için söndürme çalışmaları sürüyor.

Can kaybı 8 oldu

Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Binlerce hayvan telef oldu, orman ve tarım arazileri ile bölgedeki sera alanları küle döndü. Yangınların tehdit ettiği köy ve diğer yerleşim yerleri tahliye edildi.

İşte Bodrum, Manavgat, Gündoğmuş, Marmaris ve Milas'ta devam eden yangınlarda son durum..

15.40 BODRUM'DA 5 BÖLGEDE YANGIN

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçede devam eden yangınlarla ilgili son durumu Twitter hesabında paylaştı. Aras, yangınla mücadelenin 5 bölgede devam ettiğini söyledi. Kissebükü, Yeniköy ve çocukmezarlığı bölgelerinde yangının etkili olduğunu belirten Aras, Mazı ve Bayır bölgelerinde yangını soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladıb

15.25 BODRUM'DA HERKES SEFERBER OLDU

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor.

Söndürme çalışmaları havadan uçak ve helikopterler, karadan da çok sayıda arazöz, itfaiye, orman işçileri, bazı dernekler, gönüllüler ve vatandaşlarca yürütülüyor.

Kissebükü mevkisinde ekiplerin söndürme çalışmalarına bazı vatandaşlar da destek veriyor. Rüzgarla birlikte hızla yükselen alevleri arazöz ve itfaiyelerin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da su sıkarak kontrol altına almaya çalışıyor.

15.00 ALEVLER KIZILCADAĞ MAHALLESİNE İLERLİYOR

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden orman yangını kontrol altına alınamadı. Yangın ilk çıkış noktasından yaklaşık 45 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin, Kızılcadağ ve Demirciler Mahallesi'ne kadar ulaştı. Demirciler Mahallesi halkı sabah erken saatlerde yangının yaklaşması sonucu tahliye edildi. Mahallenin yakınına kadar gelen alevler, ekiplerin müdahalesi ile mahalle içerisine sıçramadan kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangın bu kez farklı bir noktadan hareket ederek Kızılcadağ Mahallesi'ne doğru ilerliyor.

14.30 KÖYCEĞİZ'DE İKİ MAHALLE BOŞALTILIYOR

Köyceğiz’de Perşembe günü başlayan yangın büyüyerek devam ediyor. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangınla mücadele, zorlu hava şartları ve zorlu arazi nedeniyle güçlükle devam ederken Türkiye’nin birçok noktasından belediyelere ait ekiplerin bölgeye geldiği ve yangın söndürme çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

Uçak, helikopter ve birçok orman işçisi ile arasözün yanı sıra sivil halk, Yayla, Zeytinalanı, Pınarköy ve Çayhisar’daki beş noktada devam eden yangına müdahale ediyorlar. 2 mahalle boşaltılıyor. Köyeğiz Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yangına havadan 2 uçak, 3 helikopter ile müdahalede bulunulduğunu açıkladı. Kaymakamlık ayrıca Kavacık ve Çayhisar Mahallelerinin tedbir amaçlı boşaltıldığını duyurdu.

13.45 SEYDİKEMER'DE YANGINI KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMASI

Öte yandan, Seydikemer ilçesi Çökek Mahallesi'nde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

13.30 ÇÖKERTME'DEKİ YANGIN TÜRKEVLERİ MAHALLESİNE ULAŞTI

Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan, Bodrum'un Mazı Mahallesi ve Milas'ın Çökertme Mahallesi'ne de sıçrayan yangın, 4'üncü günde Türkevleri Mahallesi'ne ulaştı. Dağınık yerleşime sahip mahalledeki 3 bağ evi, kullanılamaz hale geldi.

13.05 KUMLUCA'DA 7/24 NÖBET

Kumluca ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi'nde de halk, tırmık, çapa, kürek ve su tankerleriyle mahalle girişinde ve yüksek noktalarda yangın nöbeti tutuyor. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki mahallede nöbete başlayan halk, olası orman yangınında ilk müdahaleyi yapıp büyümesini önlemeyi amaçlıyor.

12.50 GÜNDOĞMUŞ İLÇESİNDE YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangınları devam ediyor. Senir Mahallesi'nde gece şiddeti artan yangında 30 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle mahalle tahliye edildi. Çeşitli illerden yardıma gelen itfaiye ve orman işçileri, yangını söndürmeye çalışırken, yanan evlerde soğutma işlemi yaparak olası ikinci yangına karşı çalışma gerçekleştirdi.

12.16 BAKAN KOCA RAKAMLARI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlardan Antalya'da 11, Muğla'da ise 36 kişinin tedavisine devam edildiğini bildirdi.

Antalya için "Tedavisi devam eden 11 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız oldu. 34 ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 191 sağlık profesyoneli ile sahadayız." ifadelerini kullandı.

Koca, Muğla'da ise 271 kişinin taburcu olduğunu, 36 kişinin tedavisine devam edildiğini bildirdi.Bölgedeki felakette bir can kaybının yaşandığını hatırlatan Koca, "44 ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyoneli ile sahadayız." bilgisini paylaştı.

11.00 YANAN ALANI GÖREN BAŞKANIN GÖZLERİ DOLDU

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları Tayfun Yılmaz ve Hüseyin Tutkun ile birlikte Bodrum ve Milas’taki yanan ormanlık alanları helikopterle havadan inceledi. Yapılan incelemelerde binlerce hektar alanın yandığı görüldü. Milas Beyciler Mahallesi’nde başlayan yangın hem Milas’ı hem Bodrum’u yaktı.

Gökpınarı ve Bayır mevkisindeki tüm çam ağaçlarının küle döndüğü görüldü. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yanan alanları helikopterden izlerken duygu dolu anlar yaşadı.

10.25 EYVAH SINIRI GEÇTİ

Milas Belediye Başkanı'ndan son dakika bilgisi geldi. Muhammet Tokat, "Eyvah… Yangın kritik eşini aştı ve siteler tarafına geçti. Böyle olacağı belliydi… Sinirimden ağlayacağım" diyerek alevlerin sitelere doğru ilerlediğini duyurdu.

10.25 SON DURUM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yangınlara ilişkin haritalı bir son durum raporu paylaştı.

10.20 MANAVGAT'TA CANLILAR ORMANDAN KAÇIYOR

İlçede 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor. Orman yangını, Beydiğin, Çardak mahalleleri ile Kızıldağ çevresinde etkili oluyor. Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü, havadan müdahale devam ediyor.

Orman yangınları yaban hayatını da etkiledi. Beydiğin Mahallesi'nde söndürme çalışmalarını yürüten belediye işçisi Yusuf Aydın, bukalemun, tavşan, kaplumbağa gibi canlıların ormandan kaçtığını söyledi. Canla başla mücadele ettiklerini anlatan Aydın, "Canlılar için de yangını bir an önce söndürmek istiyoruz, mücadelemiz sürecek." dedi.

08.10 ÇÖKERTME'DE TERMİK SANTRAL KORKUSU

Muğla, Çökertme Koyu'nda yangına müdahale sürüyor. İtfaiye ekipleri yerden soğutma çalışması yaparken havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterleri destek veriyor. Alevlerin termik santrallere gelmemesi için mücadele veriliyor. Çökertme Mahallesi'nde halk tahliye edildi.

07.30 BOZDOĞAN'DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının başladığı Başalan Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Aydın sınırları içinde kalan alanda yangının kontrol altına alındığını söyledi. Yangının Muğla sınırına da sıçradığını belirten Arat, bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Arat, yangının yerleşim yerlerine zarar vermediğini ifade ederek, "Hasar tespit çalışmaları henüz tam yapılmadı ama ilk aldığımız bilgilere göre önemli bir yerleşim yerlerine zararı yok. Yalnız, ormanlar büyük zarar gördü." dedi.

06.30 MENTEŞE'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Menteşe’nin Gazeller Mahallesi’nin Bozbayır mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangına 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek olduğu öğrenildi.