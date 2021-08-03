Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlar hakkında bilgi aldı

'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde yangınlar hakkında bilgi aldı.

Abone ol

Türkiye'de 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve ardından 6 günde farklı illerde çıkan toplam 144 orman yangınının 134'ü kontrol altına alındı. 5 ilde devam eden 10 yangın için söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Binlerce hayvan telef oldu, orman ve tarım arazileri ile bölgedeki sera alanları küle döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde yangınlar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da eşlik etti.