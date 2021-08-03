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Artvin Yusufeli'nde yangın çıktı! Alevler çevredeki ahşap evlere de sıçradı

Artvin Yusufeli'nde yangın çıktı! Alevler çevredeki ahşap evlere de sıçradı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10'a yakın ahşap ev yanarken, devam eden yangının ormanlık alana sıçramasından endişe ediliyor.

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İlçenin Yüncüler köyü Tabgit mahallesinde bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın ve sıcak havanın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın mahalledeki ahşap evleri sararken, yangına müdahale için Yusufeli Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinden ve jandarma ekiplerinden yardım istendi. Devam eden yangının mahallenin hemen yanındaki ormanlık alana sıçramasından endişe ediliyor.

Öte yandan aynı köyde geçtiğimiz yıllarda da büyük yangınlar yaşanmış onlarca ev bu yangınlarda kullanılamaz hale gelmişti.

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