ALES başvuru ücreti kaç para ödemeler nereye yapılacak?

Akademik anlamda kariyer yapmak isteyen adayların girdiği ALES 2021 19 Eylül'de yapılacak. ALES başvuruları ise başladı. ALES başvuruları 3-11 Ağustos arasında online olarak yapılacak. Peki ALES başvuru ücreti kaç para, nereye ödeme yapılacak?

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ALES 2021 güz dönemi başvuruları başladı. 19 Eylül'de yapılacak olan ALES sınavı için başvuru süreci başladı. ALES başvuruları 11 Ağustos'a kadar devam edecek. Peki ALES başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

Akademik personel olmak ve lisansüstü eğitimi almak isteyen adayların katılımıyla gerçekleşecek olan ALES önümüzdeki günlerde yapılacak. Sınav öncesi adaylar başvuru sürecine ilişkin detayları araştırmayı sürdürüyor. İşte adayların bilmesi gereken o hususlar…

ALES başvurusu ne zaman bitecek: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı başvuru tarihleri ÖSYM tarafından 3-11 Ağustos 2021 arası olarak belirlendi. Buna göre 3 Ağustos’ta başlayacak olan başvurular ile adaylar 11 Ağustos’a kadar başvurularını yapabilecekler. 19 Eylül’de gerçekleştirilecek olan sınav öncesi 17 Ağustos ise geç başvuru günü olacak. Adayların katılacağı sınavın sonuçları ise ÖSYM’nin sonuç sorgulama sayfası olan “sonuc.osym.gov.tr” adresinde 14 Ekim’de ilan edilecek.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte de adaylar üniversitelere ALES puanlarıyla birlikte başvuru yapabilecekler. Lisansüstü eğitimi için üniversitelerin açıklamalarının takip edilmesi gerekiyor.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ....

ALES 2021 başvurusu nasıl yapılır: Sınava başvurular ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden yapılabilecek. Sisteme giriş yapan adaylar başvuru ücretini ödeyerek süreci tamamlayabilecekler. Bu yıl adaylardan istenen başvuru ücreti ise 145 TL olacak.

Ödemeler ÖSYM'nin anlaşmalı banlarına ve kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresine yapılabilecek.