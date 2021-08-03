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Muğla Zonguldak otobüsünde muavin rezaleti! Genç kız uyurken hayatının şokunu yaşadı

Muğla Zonguldak otobüsünde muavin rezaleti! Genç kız uyurken hayatının şokunu yaşadı

MUĞLA Zonguldak arası seyir halinde olan yolcu otobüsünde akıllara durgunluk veren bir olayın yaşandığı ortaya çıktı.

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30 Temmuz Cuma akşamı otobüse binen 24 yaşındaki genç kadın, Bodrum’dan Zonguldak’a gelirken uyuduğu esnada saçında hissettiği sıvı nedeni ile neye uğradığını anlayamadı. Bodrum-Zonguldak seferinde Balıkesir mevkiinde uyuduğu esnada genç kadın hemen arkasında uyuyan muavinin mastürbasyon yaptığından şüphelenen kadın Cumartesi sabahında Zonguldak’a iner inmez karakola giderek şikayetçi oldu.

Mağdur kadın ifadesinde en arkanın bir ön koltuğunda oturduğunu ve gece saatleri olduğu için de yolda uyuduğunu belirterek uyandığında saçında sperm kalıntısı olduğunu fark ettiğini belirtti. En arka koltukta muavinin olduğunu ifade eden genç kadın şikayetçi olunca otobüs muavini B.K. gözaltına alındı.

Sabıkası olduğu ortaya çıktı
ZHaber'in haberine göre otobüste muavinlik yapan B.K. ifadesinde mastürbasyon yaptığını ve genç kadının üzerine meni bıraktığını itiraf etti. Şehirlerarası otobüste muavinlik yapan B.K.’nın daha öncede cinsel suçlardan sabıkası olduğu öğrenilirken savcılık kararı ile tutuklu yargılanmasına karar verildi.

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