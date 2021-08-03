BIST 1.405
DOLAR 8,39
EURO 9,97
ALTIN 488,35
HABER /  GÜNCEL

Cansu Özbay nişanlısı kimdir aslen nereli Cem Erkul kimdir?

Cansu Özbay nişanlısı kimdir aslen nereli Cem Erkul kimdir?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi gururlandırırken Filenin Sultanları'da merak konusu oldu. Peki 3 numaralı formayı giyen Cansu Özbay kimdir, kaç yaşında, nişanlısı Cem Erkul kimdir? Cansu Özbay boyu ve kilosu nedir?

Abone ol

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları heyecanla devam ederken A Milli Kadın Voleybol Takımımız başarıları ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Filenin Sultanları olimpiyatlarda fırtınalar estirirken hayatları da merak konusu oldu.  Peki 3 numaralı formayı giyen Cansu Özbay kimdir, sevgilisi kimdir? Cansu Özbay boyu ve kilosu nedir? 

Cansu Özbay kimdir: 17 Ekim 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Cansu Özbay, Arkas Spor Kulübü altyapısından yetişti. 1.82 boyundaki Özbay, 2014 yılında Beşiktaş'a transfer oldu ve aynı sezonun ikinci yarısında Nilüfer Belediyespor forması giydi. 2015-2016 sezonunu Beşiktaş'ta tamamlayan başarılı pasör, 2016-2017 sezonu başında VakıfBank'a transfer oldu. Cansu Özbay, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Milli takımların alt yaş kategorilerin tamamında forma giyen Cansu Özbay, A Kadın Voleybol Milli Takım formasıyla 2018 FIVB Miletler Ligi ve 2019 Kadın Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. 1996 doğumlu oyuncu, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini kazanan A Kadın Voleybol Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldı.

Cansu Özbay 2019 yılında Cem Erkul ile nişanlandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Wuhan'da 7 yeni vaka alarma geçirdi! Bütün nüfusa Covid-19 testi uygulanacak
Wuhan'da 7 yeni vaka alarma geçirdi! Bütün nüfusa Covid-19 testi uygulanacak
İran'ın nükleer arşivlerinin İsrail tarafından çalındığını doğrulayan Ruhani'ye muhafazakarlardan tepki
İran'ın nükleer arşivlerinin İsrail tarafından çalındığını doğrulayan Ruhani'ye muhafazakarlardan tepki
ALES başvuru ücreti kaç para ödemeler nereye yapılacak?
ALES başvuru ücreti kaç para ödemeler nereye yapılacak?
Vitor Pereira, Ozan Tufan ve Mesut Özil'den memnun değil
Vitor Pereira, Ozan Tufan ve Mesut Özil'den memnun değil
Manavgat Bodrum Milas Marmaris orman yangınlarında son durum Köyceğiz'de iki mahalle boşaltıldı
Manavgat Bodrum Milas Marmaris orman yangınlarında son durum Köyceğiz'de iki mahalle boşaltıldı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu basın açıklaması yaptı: Erdoğan intikam alıyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu basın açıklaması yaptı: Erdoğan intikam alıyor
RTÜK'ten Erol Mütercimler açıklaması: Ceza kesildi
RTÜK'ten Erol Mütercimler açıklaması: Ceza kesildi
Abdurrahman Dilipak'tan yangın iddiası! Elon Musk'ın yangınları çıkarma planları
Abdurrahman Dilipak'tan yangın iddiası! Elon Musk'ın yangınları çıkarma planları
Simge Aköz kaç yaşında aslen nereli? Simge Aköz boyu ve kilosu kaç?
Simge Aköz kaç yaşında aslen nereli? Simge Aköz boyu ve kilosu kaç?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Isparta'daki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Isparta'daki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu