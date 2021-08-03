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Denizli'de askeri kışlada yangın çıkardı! Askerler yakaladı!

Denizli'de askeri kışlada yangın çıkardı! Askerler yakaladı!

Denizli'de, askeri kışla yakınındaki alanda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, 11'inci Komando Tugay Komutanlığı Tümgeneral İlhan Özcan Kışlası'nın dışındaki çalılık alan ateşe verildi. Kışladaki nöbetçilerin durumu fark ederek müdahale etmek istediği şüpheli olay yerinden kaçtı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Kışla yakınında ateş yakan şahıs ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltı alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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