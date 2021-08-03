Erzurum'da KPSS'ye girmek için çıktı geri dönmedi! Kayıp Pınar Çağlı'nın akıbeti belli oldu

ERZURUM'da, KPSS sınavına girmek için kaldığı yurttan ayrılan Pınar Çağlı geri dönmedi. 3 gündür haber alınamayan Pınar'ın arkadaşları, sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. Genç kız, bugün erkek arkadaşının yanında bulundu...

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Edinilen bilgilere göre, 31 Temmuz Cumartesi günü Erzurum’da KPSS sınavına girmek için kaldığı yurttan ayrılan Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olan 23 yaşındaki Pınar Çağlı’dan yakınları bir daha haber alamadı.

Sınav sonrası telefonuna ulaşamayan arkadaşları sınav merkezi önünde saatlerce Pınar’ı beklese de ona ulaşamadılar. İhbar üzerine polis 3 gündür her yerde Pınar’ı aramayı sürdürdü.

Korkulan iddia gerçeğe dönüşmedi

Çağlı’nın saplantılı bir kişi tarafından kaçırıldığını düşünen arkadaşları ise sosyal medyada yardım çağrısı başlatmıştı. Neyse ki korkulan olmadı.

Yapılan çalışmaların ardından Pınar Çağlı, erkek arkadaşının yanında sağ olarak bulundu. Çağlı, polise verdiği ifadede erkek arkadaşının yanına kendi isteğiyle gittiğini ifade etti. Yapılan işlemlerin ardından Çağlı, serbest bırakıldı.