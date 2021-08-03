BIST 1.404
DOLAR 8,44
EURO 10,03
ALTIN 492,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Erzurum'da KPSS'ye girmek için çıktı geri dönmedi! Kayıp Pınar Çağlı'nın akıbeti belli oldu

Erzurum'da KPSS'ye girmek için çıktı geri dönmedi! Kayıp Pınar Çağlı'nın akıbeti belli oldu

ERZURUM'da, KPSS sınavına girmek için kaldığı yurttan ayrılan Pınar Çağlı geri dönmedi. 3 gündür haber alınamayan Pınar'ın arkadaşları, sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. Genç kız, bugün erkek arkadaşının yanında bulundu...

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, 31 Temmuz Cumartesi günü Erzurum’da KPSS sınavına girmek için kaldığı yurttan ayrılan Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olan 23 yaşındaki Pınar Çağlı’dan yakınları bir daha haber alamadı.

Sınav sonrası telefonuna ulaşamayan arkadaşları sınav merkezi önünde saatlerce Pınar’ı beklese de ona ulaşamadılar. İhbar üzerine polis 3 gündür her yerde Pınar’ı aramayı sürdürdü.

Korkulan iddia gerçeğe dönüşmedi
Çağlı’nın saplantılı bir kişi tarafından kaçırıldığını düşünen arkadaşları ise sosyal medyada yardım çağrısı başlatmıştı. Neyse ki korkulan olmadı. 

Yapılan çalışmaların ardından Pınar Çağlı, erkek arkadaşının yanında sağ olarak bulundu. Çağlı, polise verdiği ifadede erkek arkadaşının yanına kendi isteğiyle gittiğini ifade etti. Yapılan işlemlerin ardından Çağlı, serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cansu Özbay nişanlısı kimdir aslen nereli Cem Erkul kimdir?
Cansu Özbay nişanlısı kimdir aslen nereli Cem Erkul kimdir?
Bakan Murat Kurum'dan afet bölgesinde manidar sözler: Harç olup yeni yuva yapma günüdür
Bakan Murat Kurum'dan afet bölgesinde manidar sözler: Harç olup yeni yuva yapma günüdür
İran'ın nükleer arşivlerinin İsrail tarafından çalındığını doğrulayan Ruhani'ye muhafazakarlardan tepki
İran'ın nükleer arşivlerinin İsrail tarafından çalındığını doğrulayan Ruhani'ye muhafazakarlardan tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlar hakkında bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlar hakkında bilgi aldı
Vitor Pereira, Ozan Tufan ve Mesut Özil'den memnun değil
Vitor Pereira, Ozan Tufan ve Mesut Özil'den memnun değil
Artvin Yusufeli'nde yangın çıktı! Alevler çevredeki ahşap evlere de sıçradı
Artvin Yusufeli'nde yangın çıktı! Alevler çevredeki ahşap evlere de sıçradı
Manavgat Bodrum Milas Marmaris orman yangınlarında son durum Köyceğiz'de iki mahalle boşaltıldı
Manavgat Bodrum Milas Marmaris orman yangınlarında son durum Köyceğiz'de iki mahalle boşaltıldı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu basın açıklaması yaptı: Erdoğan intikam alıyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu basın açıklaması yaptı: Erdoğan intikam alıyor
RTÜK'ten Erol Mütercimler açıklaması: Ceza kesildi
RTÜK'ten Erol Mütercimler açıklaması: Ceza kesildi
Abdurrahman Dilipak'tan yangın iddiası! Elon Musk'ın yangınları çıkarma planları
Abdurrahman Dilipak'tan yangın iddiası! Elon Musk'ın yangınları çıkarma planları