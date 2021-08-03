Dünyanın en uzun Covid-19 hastasında keşfedildi: Spor salonu gibi kullandı

RUSYA'da yapılan bir araştırmayla, dünyanın en uzun süreli Covid-19 hastasının 11 ay boyunca virüse sahip olduğu tespit edildi. Bu süre zarfında virüsün 40 kez hastanın vücudunda mutasyona uğradığı anlaşıldı.

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Rusya’da bilim insanları geçtiğimiz yıl 11 ay boyunca koronavirüs ile mücadele eden bir kadın ile ilgili yaptıkları incelemede ilginç bir durum ile karşılaştı.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında ileri derecede kanser tedavisi gördüğü sırada koronavirüse yakalanan Rus bir kadının 11 ay boyunca vücudunda virüs ile yaşadığı ve bu süre zarfında virüsün kadının vücudunda 40 kez mutasyona uğradığı belirtildi.

"Zinde kalmak için spor salonu gibi kullandı"

Moskova'daki Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Covid-19’un Rus kadını ‘zinde olmak için bir spor salonu olarak’ etkili bir şekilde kullandığı ifadeleri kullanıldı.

"Hasta S" olarak adlandırılan Rus kadın ile ilgili konuşan Enstitü'den Prof. Georgii Bazykin, "Son zamanlarda geniş çapta yayılan ve ün kazanan Sars-Cov-2 türlerini göz önünde bulundurun" dedi.

Bazykin, "Böyle bir varyant ortaya çıktığında, tıpkı bağışıklığı baskılanmış bireylerde evrimleştiğinde olduğu gibi, sıklıkla birden fazla mutasyonu hızla biriktirir” dedi.