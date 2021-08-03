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Cumhurbaşkanlığı haritayla yangındaki son durumu paylaştı!

Cumhurbaşkanlığı haritayla yangındaki son durumu paylaştı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun harita paylaşarak yangınlardaki son durumu paylaştı.

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Türkiye'de 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları, 7'nci gününde de devam ediyor.

156 ayrı noktada çıkan yangınlar için tüm Türkiye seferber olurken, yangının söndürüldüğü ve devam ettiği bölgelerle ilgili güncel raporlar da yayınlanıyor.

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan son tabloda, "Devletimiz Ormanlarımız İçin Seferber. Son 6 günde ülkemizde meydana gelen 156 adet orman yangınının 147'si devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır." denildi.

Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Planlı ve gayretli çalışmalar neticesinde 156 yangının 147’si kontrol altına alındı. Kurumlarımız eş güdüm içerisinde kriz bölgelerindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." dedi.

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