Galatasaray yeni 10 numarayı buldu! Fatih Terim'in 'İzledim' dediği isim Claudinho

Fatih Terim'in açıklamalarında, 'izledim' dediği oyuncunun Brezilya'nın olimpiyat takımı kadrosunda yer alan 10 numara pozisyonunda oynayan Claudinho olduğu ortaya çıktı.

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FCSB Başkanı Gigi Becali'nin "10 milyon euro" istemesiyle Morutan defterini kapatan Galatasaray'ın gündemine yeni bir 10 numara girdi. Önceki gün basın mensuplarıyla bir araya gelen Fatih Terim'in, "Buraya, Selçuk Hoca ve Necati Hoca ile bir oyuncu seyredip geldim" ifadesi dikkat çekmişti.

Sabah'ın haberine göre; Tecrübeli teknik adamın izlediği oyuncunun Claudinho, izlediği maçın ise Sambacıların Mısır'ı 1-0 yendiği Olimpiyat Oyunları Çeyrek Final maçı olduğu öğrenildi.

Terim'in yakından takip ettiği 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Bragantino'nun son kararı verme aşamasında olduğu bildirildi.

Bragantino ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Claudinho'nun Transfermarkt değeri 11 milyon euro olarak değerlendiriliyor.