BIST 1.404
DOLAR 8,44
EURO 10,03
ALTIN 492,12
HABER /  SPOR

Galatasaray yeni 10 numarayı buldu! Fatih Terim'in 'İzledim' dediği isim Claudinho

Galatasaray yeni 10 numarayı buldu! Fatih Terim'in 'İzledim' dediği isim Claudinho

Fatih Terim'in açıklamalarında, 'izledim' dediği oyuncunun Brezilya'nın olimpiyat takımı kadrosunda yer alan 10 numara pozisyonunda oynayan Claudinho olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

FCSB Başkanı Gigi Becali'nin "10 milyon euro" istemesiyle Morutan defterini kapatan Galatasaray'ın gündemine yeni bir 10 numara girdi. Önceki gün basın mensuplarıyla bir araya gelen Fatih Terim'in, "Buraya, Selçuk Hoca ve Necati Hoca ile bir oyuncu seyredip geldim" ifadesi dikkat çekmişti.

Sabah'ın haberine göre; Tecrübeli teknik adamın izlediği oyuncunun Claudinho, izlediği maçın ise Sambacıların Mısır'ı 1-0 yendiği Olimpiyat Oyunları Çeyrek Final maçı olduğu öğrenildi.

Terim'in yakından takip ettiği 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Bragantino'nun son kararı verme aşamasında olduğu bildirildi.

Bragantino ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Claudinho'nun Transfermarkt değeri 11 milyon euro olarak değerlendiriliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de Mesut Özil foto muhabirlik yaptı
Fenerbahçe'de Mesut Özil foto muhabirlik yaptı
Davutoğlu yangın bölgesinden tepki gösterdi: Geç müdahale edildi, bunu görmemiz lazım
Davutoğlu yangın bölgesinden tepki gösterdi: Geç müdahale edildi, bunu görmemiz lazım
Tuğba Şenoğlu kaç yaşında aslen nereli boyu kaç? Tuğba Şenoğlu hangi takımda oynuyor?
Tuğba Şenoğlu kaç yaşında aslen nereli boyu kaç? Tuğba Şenoğlu hangi takımda oynuyor?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti iddiası yerine 3 ismin adı geçiyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti iddiası yerine 3 ismin adı geçiyor
Nallıhan Belediye Başkanı AK Partili İsmail Öntaş: Kuş cennetindeki yangını kuş çıkarmış
Nallıhan Belediye Başkanı AK Partili İsmail Öntaş: Kuş cennetindeki yangını kuş çıkarmış
Orman Genel Müdür Yardımcısı  açıklamasıyla olay yarattı: Hava gücümüz iyi ama...
Orman Genel Müdür Yardımcısı  açıklamasıyla olay yarattı: Hava gücümüz iyi ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm ülke ve organizasyonlara teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm ülke ve organizasyonlara teşekkür
Dünyanın en uzun Covid-19 hastasında keşfedildi: Spor salonu gibi kullandı
Dünyanın en uzun Covid-19 hastasında keşfedildi: Spor salonu gibi kullandı
Yangın sonrası Türkiye için yardım kampanyaları! İşin aslını İngiliz sosyal medya uzmanı açıkladı
Yangın sonrası Türkiye için yardım kampanyaları! İşin aslını İngiliz sosyal medya uzmanı açıkladı
Milhan Erdem kimdir kaç yaşında Masterchef Milhan Erdem instagram hesabı
Milhan Erdem kimdir kaç yaşında Masterchef Milhan Erdem instagram hesabı