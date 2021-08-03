Davutoğlu yangın bölgesinden tepki gösterdi: Geç müdahale edildi, bunu görmemiz lazım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yangından etkilenen Manavgat Kalemli köyünü ziyaret etti. Davutoğlu, “Geç müdahale edildi, bunu görmemiz lazım. Hâlâ kriz sürecinin içindeyiz.” dedi.

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Antalya’daki yangın bölgesinde ziyaretlerde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bölgede yaptığı basın açıklamasında iktidara seslendi. Davutoğlu, “Geç müdahale edildi, bunu görmemiz lazım. Maalesef bugün dahi hâlâ siyasi spekülasyonlar ve yorumlar içinde halkın zihni bulandırılıyor. Merkezi yönetim, yerel yönetim ayrımı yapmayın. Hepimiz aynı ülkenin vatandaşlarıyız. Hepimizin yüreği yanıyor.” dedi.

Manavgat’a bağlı Kalemli köyünü ziyaret eden Ahmet Davutoğlu, Gündoğdu ilçesindeki itfaiye merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Hükümetin yangına müdahale konusunda koordinasyonsuzluk içinde olduğunu belirten Davutoğlu, “Kriz anında hemen müdahale etmek gerekir. Ve doğru bir koordinasyonla müdahale etmek gerekir.” ifadesini kullandı.

Hala kriz sürecinin içindeyiz

Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:

“Kriz yönetimlerinin bir mantığı vardır. Kriz öncesinde, krizin daha önce yaşandığı yerlerde gerekli hazırlığın yapılması gerekir. Kriz anında hemen müdahale etmek gerekir. Ve doğru bir koordinasyonla müdahale etmek gerekir. Kriz sonrasında da rehabilitasyon aşamasında insanların ve doğanın bütün unsurlarıyla rehabilite edilmesi gerekir.

Maalesef bu felaket karşısında yaşadıklarımız, üç aşamada da gerekli adımların atılmadığını bize acı bir şekilde gösterdi. Bunu salt bir eleştiri mantığıyla gündeme getiriyor değilim. Ama en azından şu andan itibaren merkezi yönetimde, iktidarda bulunan herkese sesleniyorum. Artık şu veya bu siyasi açıklama, çelişkili açıklamalarla insanların var olan ümitlerini de kırma yerine, tam bir koordinasyonla bu krizin bundan sonraki aşamalarına doğru müdahaleler yapılmalı. Çünkü şu anda tümüyle yangınlar kontrol altına alınabilmiş değil. Hâlâ kriz sürecinin içindeyiz. Kriz sürecinde halka güven verecek olan en doğru şey, şeffaf, açık, yalın bir dille tablonun ortaya konmasıdır. Ama maalesef çelişkili açıklamalar, sorumluluğu başkalarına atma çabaları, bir kurumun diğer bir kurumu suçlaması ve tam bir koordinasyonsuzluk görüyorum.

Geç müdahale edildi, bunu görmemiz lazım

Bizim artık bir afet ülkesi olduğumuzun bilincinde olmamız lazım. Geç müdahale edildi, bunu görmemiz lazım. Bunu eleştirmek için söylemiyorum sadece. Bundan sonra da hala yangınlar devam ediyor. Derhal müdahale edin. Her bir bölgeye bir kriz masası kurun ve başında olan şahsa da ‘Şu anda bir seferberlik vardır’ talimatı verin. Maalesef bugün dahi hâlâ siyasi spekülasyonlar ve yorumlar içinde halkın zihni bulandırılıyor. Asla buna izin vermemek lazım. Tekrar bütün yetkililere bir kez daha buradan çağrıda bulunuyorum; merkezi yönetim, yerel yönetim ayrımı yapmayın. Hepimiz aynı ülkenin vatandaşlarıyız. Hepimizin yüreği yanıyor. Kurumlar birbirine topu atmasın.”

Davutoğlu, basın toplantısının ardından yangında hayatını kaybeden Hasan Ali Yüksel’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.